SAN GIULIANO TERME – Ultimi giorni di tempo per richiedere il voucher da 500 euro destinato al sostenere le spese di trasporto scolastico per le famiglie con minori in condizione di disabilità che non fruiscono del trasporto scolastico comunale o di altri servizi pubblici simili.
Per presentare domanda c’è tempo fino alla mezzanotte di mercoledì 25 novembre. Possono farla le famiglie residenti nel comune di San Giuliano Terme con Isee non superiore ai 40mila euro, che abbiano un figlio diversamente abile con certificazione ai sensi della legge 104/92 che non ha usufruito del trasporto pubblico comunale o di altri servizi pubblici simili.
L’avviso pubblico e la modulistica possono essere scaricati sulla pagina apposita dell’amministrazione comunale (www.comune.sangiulianoterme.
Coloro che avessero bisogno di aiuto nella compilazione e invio della domanda possono rivolgersi al Punto Digitale Facile, del comune di San Giuliano Terme (via Niccolini 25, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13).Last modified: Novembre 22, 2026