Volterra, Cambi: «Un nuovo parco archeologico tra Docciola e l’anfiteatro»

Written by Redazione• 4:43 pm• Volterra

La vicepresidente del Consiglio comunale propone percorsi accessibili, un parcheggio e impianti di risalita per valorizzare l’area.

VOLTERRA– Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Rossella Cambi, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Volterra.

Collegare il piazzale di Docciola all’anfiteatro romano e valorizzare la valle che li separa attraverso un nuovo parco archeologico. È la proposta di Rossella Cambi, vicepresidente del Consiglio comunale di Volterra, che richiama la necessità di scelte strategiche per rendere accessibile la scoperta.

Cambi ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra per aver promosso e finanziato uno studio dedicato alla mobilità tra Docciola e l’anfiteatro. Un’opportunità che, secondo la rappresentante della Coalizione Civica, potrebbe contribuire anche alla riqualificazione del piazzale.

La proposta prevede di superare l’attuale area camper e realizzare un parcheggio con impianti di risalita, in linea con il programma della coalizione.

L’obiettivo è inoltre valorizzare il patrimonio presente lungo il collegamento. Cambi richiama la presenza delle Mura Etrusche e di un’antica diga di epoca etrusca nella valle compresa tra il piazzale e l’anfiteatro.

«Questo collegamento potrà davvero diventare il nuovo Parco Archeologico della città di Volterra, attrazione per i turisti, da rendere accessibile tramite nuovi percorsi», sostiene.

Per Cambi è quindi necessario iniziare a dotare le aree di Docciola e dell’anfiteatro delle infrastrutture utili alla fruizione del patrimonio, con una prospettiva di sviluppo turistico e di servizio alla città.

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Last modified: Novembre 9, 2026