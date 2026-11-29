Written by Redazione• 12:18 pm• Pisa, Pontedera, Sport, Sport

PONTEDERA – I ragazzi della prima squadra Era Volleyball mantengono l’imbattibilità casalinga arginando bene l’aggressività dei giovani pratesi del Volley Prato. Partita che andava presa “con le molle”, così aveva detto ad inizio settimana il Direttore Tecnico Federico Benvenuti. E così è stato.

Dopo la sconfitta in trasferta contro la fortissima Villadoro e una settimana costellata di piccoli acciacchi, in casa EVP c’era un po’ d’apprensione per questa partita. I ragazzi di coach Bulleri invece sono stati bravi a gestire tutti i parziali partendo piano e trovando poi breack importanti che hanno regalato una vittoria abbastanza netta e soprattutto una bella partita davanti ad un bellissimo pubblico. Da notare infatti come nonostante il cambio di location, dal Pala Matteoli al Pala Zoli, il seguito della pallavolo maschile continui a crescere nella nostra cittadina e in generale nella Valdera.

Una vittoria che da morale e punti importanti perché permette ai pontederesi di rimanere nella parte alta della classifica a soli quattro punti dall’attuale capolista.

Ciliegina sulla torta il meritatissimo premio MVP assegnato al libero di casa Andrea Andreini (in foto) e consegnato dal Match Sponsor di giornata Autoscuola Gerardo, nella persona di Marco Abbondandolo.

Last modified: Novembre 29, 2026