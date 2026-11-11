Visignano, Rollo: “Traffico, parcheggi e parco senza risposte concrete”

Written by Redazione• 2:41 pm• Cascina, Politica

Il capogruppo di Valori e Impegno Civico – LeD critica la risposta all’interrogazione: «Mancano scadenze e una programmazione degli interventi»

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo consiliare Valori e Impegno Civico – Libertà è Democrazia, relativo a quanto emerso nel corso del Consiglio comunale del 4 novembre scorso, in risposta all’interrogazione presentata sulle criticità della viabilità nel centro abitato di Visignano, sulla manutenzione del parco pubblico di via Visignano Sud e sulla realizzazione di un parcheggio pubblico.

Viabilità, sicurezza degli incroci, manutenzione del parco e parcheggi pubblici. Sono le criticità di Visignano sulle quali Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico – LeD, torna a chiedere interventi, dopo la risposta dell’assessore all’Urbanistica alla sua interrogazione in Consiglio comunale.

Secondo il consigliere, dal confronto non sono emersi progetti concreti né un calendario per affrontare i problemi della frazione.

Sul fronte del traffico, Rollo aveva chiesto misure per contenere l’impatto dello sviluppo dell’area commerciale di Navacchio, mettere in sicurezza gli incroci e valutare un collegamento alternativo tra via Sirio Moggi e la rotatoria di via Arzechena e via Caprera.

Stando alla ricostruzione del capogruppo, l’assessore ha prospettato la possibilità di valutare alcuni sensi unici nell’ambito del Piano Generale del Traffico Urbano, mentre il Piano Operativo Comunale non prevede nuove infrastrutture stradali. «Non c’è una soluzione concreta all’orizzonte», sostiene Rollo.

Un altro punto riguarda il parco giochi di via Visignano Sud. Il consigliere segnala alberature che ostacolano la fruizione degli spazi, panchine inutilizzabili, giochi inefficienti e porte del campo da calcetto rimosse e mai riposizionate. Secondo quanto riferisce, gli interventi sarebbero di competenza del soggetto concessionario, indicato nel Sostentamento del Clero, ma non sarebbero stati precisati i tempi di esecuzione.

Rollo lamenta inoltre l’assenza, nel Piano Operativo, di un parcheggio pubblico a servizio del parco e delle attività della zona. Per l’area di via Ivan Rocchi, vicino al distributore, sarebbe stato annunciato un sopralluogo seguito da una pulizia, senza indicazioni sulle scadenze.

«Avevamo chiesto risposte, impegni e soprattutto un cronoprogramma preciso», conclude il capogruppo. «Continueremo a sollecitare l’amministrazione: anche Visignano merita attenzione, sicurezza, servizi adeguati e manutenzione».

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Last modified: Novembre 11, 2026