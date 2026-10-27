Visignano, Rollo chiede una viabilità alternativa e interventi sugli incroci

Written by Redazione• 1:33 pm• Cascina, Politica

Interrogazione di Valori e Impegno Civico – LeD su traffico, sicurezza stradale, manutenzione del parco e parcheggi

CASCINA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa relativo all’interrogazione presentata dal gruppo consiliare Valori e Impegno Civico – LeD, a firma del capogruppo Dario Rollo, sulle criticità della viabilità nel centro abitato di Visignano, la manutenzione del parco pubblico di via Visignano Sud e la possibile realizzazione di un parcheggio pubblico.

Un collegamento alternativo verso il Centro dei Borghi, incroci più sicuri e maggiore cura degli spazi pubblici. Sono le richieste dell’interrogazione presentata da Dario Rollo, capogruppo di Valori e Impegno Civico – LeD, sulle criticità segnalate dai residenti di Visignano.

«Lo sviluppo commerciale del Centro dei Borghi ha comportato un aumento significativo del traffico nel centro abitato, con disagi per i residenti e potenziali rischi per pedoni e ciclisti», sostiene Rollo.

Tra le proposte figura la valutazione di un collegamento tra via Sirio Moggi e la rotatoria di via Arzechena/via Caprera, per ridurre il traffico di attraversamento e offrire un percorso alternativo verso l’area commerciale.

L’interrogazione richiama anche tre incroci ritenuti problematici per la visibilità: via Ivan Rocchi–via Visignano Sud, via Sirio Moggi–via Visignano Sud e l’intersezione tra via Sirio Moggi, via Ivan Rocchi Ovest e via Pratale.

«Chiediamo all’amministrazione di chiarire quali interventi intenda adottare per mettere in sicurezza questi punti e se esista una concreta prospettiva per realizzare una viabilità alternativa», prosegue il capogruppo.

Sul fronte della manutenzione, il gruppo sollecita la sistemazione delle chiome degli alberi nel parco giochi di via Visignano Sud e propone un parcheggio pubblico a servizio dell’area verde e delle attività vicine.

Chiesta inoltre la pulizia dell’area accanto al guard rail al termine di via Ivan Rocchi, vicino al distributore di carburante, dove vengono segnalate vegetazione infestante e presenza di roditori.

Rollo domanda infine al Comune di indicare interventi previsti, risorse necessarie e tempi di realizzazione, per dare risposte alle esigenze della frazione.

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Last modified: Ottobre 27, 2026