Violenza sulle donne, a Pisa incontri, spettacoli e iniziative fino al 9 dicembre

Written by Redazione• 4:36 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Il programma per il 25 novembre coinvolge centro storico e litorale. Tra i temi: violenza economica, prevenzione, inclusione e diritti.

PISA– Incontri, mostre, libri e spettacoli per riconoscere la violenza contro le donne e promuovere una cultura del rispetto. In vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Pisa e il Consiglio cittadino per le pari opportunità propongono un calendario di appuntamenti realizzato con associazioni e realtà del territorio.

Le iniziative, già avviate con la mostra fotografica “Il silenzio infranto” di Francesca Gattai nell’atrio di Palazzo Gambacorti e un incontro sulla prevenzione del tumore al seno, proseguiranno fino al 9 dicembre.

«Il nostro impegno prosegue durante tutto l’anno», sottolinea l’assessore Frida Scarpa, indicando tra gli obiettivi anche una formazione capace di aiutare a riconoscere tempestivamente i segnali di violenza.

Per Silvia Silvestri, presidente del Consiglio cittadino per le pari opportunità, «la violenza non è un fatto privato, è un problema pubblico e culturale». Le vicepresidenti Francesca Muratorio e Ivana Cerato richiamano il valore della collaborazione tra associazioni e la necessità di coinvolgere anche gli uomini nel cambiamento.

Gli appuntamenti di novembre

Sabato 14 novembre, alle 10.30, al Parco della Cittadella, AMMI – Donne per la Salute organizza la piantumazione degli Iris di Trebecco. Nella stessa giornata il Soroptimist propone un incontro sulla coercizione psicologica, riservato agli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Gamerra.

Giovedì 19 novembre si terrà “Nuove rotte. La libertà di scegliere. Il valore delle opportunità”, iniziativa del Ministero dell’Interno con Comune e Prefettura. Sono previsti incontri con studenti delle scuole superiori e delle università cittadine. Dalle 19.30 alle 20.30, alla Fondazione Teatro di Pisa, spettacolo e raccolta fondi: ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

Venerdì 20 novembre, alle 17.30, alla Pasticceria La Petite, in via Carlo Matteucci 20, l’Inner Wheel Club propone “La libertà ha un prezzo?”, un incontro sulla violenza economica e sull’uso del denaro come strumento di controllo. Prenotazione obbligatoria al 338 8911781.

Sabato 21 novembre, alle 15.30, in piazza delle Baleari a Marina di Pisa, FIDAPA inaugurerà una panchina contro la violenza sulle donne.

Lunedì 23 novembre, alle 17, in Largo San Zeno, il Soroptimist promuove “Rompere il silenzio, illuminare il futuro”, con l’illuminazione della panchina rossa dedicata alla dottoressa Barbara Capovani.

Martedì 24 novembre, alle 18, nella Sala Cammelli dell’Hotel Duomo, in via Santa Maria 94, AMMI dedica ad Artemisia Gentileschi l’incontro “La ferita non ha l’ultima parola”.

Mercoledì 25 novembre, alle 18, la Torre di Pisa si illuminerà di arancione per la campagna internazionale Orange the World. Alle 19.30, al Cinema Arsenale, si terrà la mostra conclusiva del concorso fotografico “Neanche con un fiore”, organizzato dall’Associazione Barbara Capovani.

Giovedì 26 novembre, alle 17, al Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi, sarà presentato il volume “Immagini femminili nell’arte pisana”.

Sabato 28 novembre, alle 16.30, alla Ludoteca Intergenerazionale della Stazione Leopolda, il Centro San Marco organizza la giornata solidale “Donne al Centro – L’italiano alle mamme, un piccolo passo per l’inclusione”.

Le iniziative di dicembre

Giovedì 3 dicembre, alle 17, alla Biblioteca SMS, l’Associazione dei Lucani a Pisa propone un incontro contro la violenza e la discriminazione, con la presentazione del libro di Emilio D’Andrea “Quando una Donna. Voci, silenzi e tormenti d’Amore”.

Mercoledì 9 dicembre, alle 14.45, in Sala Baleari, si parlerà di detenzione femminile, difficoltà economiche, debiti e opportunità di reinserimento lavorativo. L’incontro “Oltre l’invisibilità” è organizzato dalle Commissioni pari opportunità degli Ordini degli Avvocati e dei Commercialisti.

Due borse di studio: candidature entro il 30 novembre

Dal 20 novembre saranno aperte le selezioni per due borse di studio che consentono l’accesso gratuito alla Pari Opportunità Academy, promosse da Eraclito 2000 e Ciba Academy.

Per candidarsi occorre inviare il curriculum entro il 30 novembre a segreteria@eraclito2000.it. Informazioni al 347 8840534, referente Diana Pardini.

Last modified: Novembre 9, 2026