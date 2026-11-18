Written by Redazione• 11:11 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Giovedì 19 novembre a Pisa una giornata con il commissario nazionale Giuseppe Castaldo. Al mattino il confronto con le scuole superiori, dalle 15 gli universitari e alle 19.30 la serata aperta alla cittadinanza.

PISA- Far conoscere gli strumenti di sostegno alle vittime e promuovere una cultura del rispetto, della libertà e dell’autonomia. Sono gli obiettivi di “Nuove rotte. La libertà di scegliere. Il valore delle opportunità”, la giornata dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne in programma giovedì 19 novembre al Teatro Verdi di Pisa.

L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Interno, attraverso il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà a favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti, insieme a Prefettura e Comune di Pisa. Interverrà il commissario nazionale Giuseppe Castaldo.

La mattina, dalle 10 alle 13, il confronto sarà rivolto agli studenti del triennio delle scuole superiori. Dopo i saluti istituzionali, Castaldo illustrerà le misure di sostegno per le vittime e per gli orfani di crimini domestici.

Seguiranno gli interventi di Michele Emdin, presidente del Comitato provinciale della Fondazione Insigniti OMRI, della magistrata Anna Maria Planitario e della viceprefetta Maria Stefania Caracciolo. Alle 12.15 spazio alle domande degli studenti e al dibattito, moderato dalla giornalista Chiara Cini.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18 nella Sala Titta Ruffo, l’appuntamento sarà dedicato agli studenti dell’Università di Pisa, della Scuola Normale Superiore e della Scuola Superiore Sant’Anna.

Dopo i saluti e l’intervento di Castaldo, Benedetta Galgani approfondirà la tutela delle vittime vulnerabili nel processo penale. Anna Carmignani e Federica Marchetti presenteranno il Protocollo Codice Rosa a Pisa, mentre Francesca Biondi Dal Monte affronterà i temi del diritto antidiscriminatorio e delle forme di protezione per le donne in fuga da violenze e persecuzioni.

Interverranno inoltre Francesca Pacini di ACISJF Pisa sul progetto “Valigia della Speranza”, Daniela Petraglia, presidente di Fipe Confcommercio Pisa, sul ruolo della formazione, e la viceprefetta Alessia Caruso sulle questioni interpretative e sugli orfani di crimini domestici. Il dibattito, dalle 17.20, sarà moderato da Simona Giuntini.

Dalle 19.30 alle 20.30 la giornata si concluderà con uno spettacolo gratuito aperto a tutta la cittadinanza, condotto da Lorenzo Gremignani. Recitazione, danza e musica daranno voce al diritto di scegliere e ai percorsi di autonomia delle donne che vivono situazioni di fragilità. Al termine è previsto il brindisi “Dopo Teatro”.

L’iniziativa è sostenuta da Associazione Casa della Giovane “Maria Schiratti Toniolo”, Teatro di Pisa, Conservatorio Pietro Mascagni, Scuola di danza Ghezzi, Associazione Pedale Rosso e Confcommercio Pisa.

Last modified: Novembre 18, 2026