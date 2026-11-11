Vigili del Fuoco. A Roma attestazioni di pubblica benemerenza al Comando di Pisa

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PISA – Si è svolta martedì 10 novembre all’Auditorium “Elio Di Cicco” del Dipartimento della Protezione Civile, in via Vitorchiano a Roma, la cerimonia di consegna delle attestazioni di pubblica benemerenza.

Le attestazioni sono state consegnate dal capo dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano, alla presenza del Capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, Marco Ghimenti.

Riconoscimenti assegnati al comando dei vigili del fuoco di Verona per l’attività svolta a favore della popolazione durante l’emergenza causata dagli eventi meteorologici che hanno interessato, nell’agosto 2020, i territori delle province di Belluno, Padova, Verona e Vicenza, e al comando di Pisa per il lodevole intervento all’estero in occasione del terremoto che, il 6 febbraio 2023, ha colpito il Sud della Repubblica di Turchia e il Nord della Repubblica Araba di Siria.

Le benemerenze rappresentano un riconoscimento dell’impegno e della professionalità del personale del Corpo nazionale impiegato nelle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni, anche in contesti internazionali di particolare ed elevate complessità.

Last modified: Novembre 11, 2026