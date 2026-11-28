Written by Redazione• 1:47 pm• Vicopisano, Attualità, Politica

VICOPISANO – Due proposte per alleggerire il peso delle tasse sulle famiglie e sui cittadini, due bocciature. Nel consiglio comunale di venerdì 27 novembre, la maggioranza guidata dal sindaco Matteo Ferrucci ha respinto entrambe le mozioni presentate dal gruppo di minoranza “Vicopisano del Cambiamento”:

la prima chiedeva di elevare ad almeno 15.000 euro la soglia di esenzione dall’addizionale comunale IRPEF e di ripristinare la progressività delle aliquote;

la seconda di affiancare nuovamente il modello F24 alla piattaforma “PagoPA” per il pagamento dei tributi comunali. Due possibilità concrete di risparmio per i cittadini, sulle quali l’amministrazione ha scelto di dire no.

Oggi a Vicopisano si applica un’aliquota unica dello 0,80%, il massimo consentito dalla legge, con esenzione limitata ai redditi fino a 13.000 euro. La proposta della minoranza puntava ad alzare questa soglia ad almeno 15.000 euro e a reintrodurre una tassazione articolata per scaglioni, secondo un criterio di maggiore equità sociale.

E non si trattava di una richiesta senza alternative: qualora l’intervento fosse risultato economicamente non sostenibile, la mozione chiedeva almeno una relazione motivata, corredata da simulazioni di gettito e dall’indicazione degli eventuali capitoli di spesa da rivedere.

Non è arrivato nulla di tutto questo. Il sindaco ha respinto la proposta facendo ricorso a valutazioni che, secondo la minoranza, non sono supportate da prospetti economici aggiornati né da dati verificabili. Anzi, ha sostenuto che dovrebbe essere l’opposizione a indicare dove reperire le risorse necessarie.

Una posizione che ha provocato la reazione del consigliere Mario Palmieri: “Siamo davanti a un vero e proprio ribaltamento delle responsabilità. Il sindaco dispone dell’intera struttura comunale, dagli uffici finanziari alle banche dati, mentre la minoranza non ha accesso agli stessi strumenti. Proprio per questo chiedevamo all’amministrazione di mettere sul tavolo i numeri. Chi governa i conti ha il dovere di renderli trasparenti, non di scaricare su chi non dispone degli strumenti necessari il compito di fare le verifiche”.

C’è poi una questione politica che resta senza risposta. Nel dicembre 2024, intervenendo a nome della maggioranza, il sindaco si era dichiarato favorevole all’innalzamento della soglia di esenzione, indicando in 17.000 euro l’obiettivo da raggiungere. Durante l’ultima seduta consiliare è arrivato addirittura a parlare di circa 30.000 euro. Ma, anche in questo caso, senza presentare atti, simulazioni finanziarie o un cronoprogramma che dia concretezza all’annuncio.

“Quando disse “noi lo vorremmo portare a 17.000 euro”, il sindaco sembrava avere le idee molto chiare – osserva Palmieri – Adesso siamo arrivati a circa 30.000 euro, ma non c’è uno straccio di documento che spieghi come e quando si vorrebbe raggiungere questo risultato. Le tasse si amministrano con i bilanci, non con le dichiarazioni. Viene da chiedersi se ci sia davvero la volontà di alleggerire il carico sui cittadini o se, piuttosto, prevalga la necessità di portare avanti a ogni costo un programma di mandato molto ambizioso e inevitabilmente costoso. Da quando quel programma è stato elaborato, però, il quadro economico è cambiato. Si può anche rivedere qualche opera, ridimensionare un intervento o ripensare qualche contributo alle associazioni. Quello che non si può fare è trasformare i cittadini nel bancomat di un programma elettorale”.

La seconda mozione riguardava una questione apparentemente meno rilevante, ma con ricadute economiche concrete per chi paga i tributi comunali. A Vicopisano, oggi, quasi la totalità dei versamenti possono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma “PagoPA”. La minoranza chiedeva di ripristinare anche il modello F24, uno strumento ordinario, ampiamente utilizzato da cittadini, imprese e professionisti, senza che in aula sia stato indicato alcun impedimento normativo al suo utilizzo.

L’F24 consente di effettuare i pagamenti comodamente da casa, attraverso i servizi di home banking oppure direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il servizio F24 Web. Ma soprattutto non comporta commissioni per il contribuente. Con “PagoPA”, invece, il costo aggiuntivo varia in funzione dell’intermediario e del canale di pagamento scelto. In altre parole, oltre al tributo dovuto, il cittadino può essere chiamato a sostenere un’ulteriore spesa a favore del prestatore di servizi di pagamento.

L’F24 offre inoltre la possibilità di programmare il versamento alla scadenza esatta, una funzione particolarmente utile per imprese e professionisti, e consente, nei casi previsti dalla normativa, di compensare eventuali crediti fiscali con gli importi da versare.

Anche su questo punto il sindaco ha ridimensionato la questione, parlando di pochi euro: pochi euro di differenza sull’IRPEF, pochi euro per le commissioni, nell’ordine di uno o due euro. Una valutazione che Palmieri contesta: “Per una famiglia con un reddito medio-basso anche cinque euro possono fare la differenza nella gestione delle spese mensili. E quando questi costi si ripetono nel corso dell’anno, non sono più dettagli trascurabili. Vorrei sapere chi, potendo scegliere, preferirebbe pagare di più per un servizio che potrebbe ottenere senza commissioni: nessuno”.

C’è infine un altro elemento che la minoranza sottolinea sul piano del confronto democratico. Nel dibattito è intervenuto soltanto il sindaco. Dal resto della maggioranza nessun intervento, nessuna spiegazione, nessuna argomentazione a sostegno delle due bocciature. Soltanto il voto compatto, senza che un consigliere abbia ritenuto necessario illustrare ai cittadini le ragioni di una scelta che li riguarda direttamente. Conclude Palmieri “Avevamo presentato proposte chiare, documentate nelle motivazioni e persino prudenti, perché prevedevano anche una soluzione alternativa qualora l’operazione non fosse stata immediatamente sostenibile. Ci siamo sentiti rispondere con supposizioni e dichiarazioni, ma senza un solo numero a sostegno. A dicembre, con la discussione del bilancio di previsione, arriverà il momento di fare i conti davvero. Vedremo se il sindaco presenterà dati, simulazioni e atti concreti oppure se continueremo ad ascoltare cifre senza alcun riscontro. Perché con le dichiarazioni i cittadini non pagano le tasse. Con i soldi che escono dalle loro tasche, invece, sì».

Last modified: Novembre 28, 2026