Vicopisano, lavori sulla rete idrica: sospensione del servizio martedì 9 settembre

VICOPISANO – Acque comunica che, martedì 9 settembre, per consentire lavori sulla rete idrica nel comune di Vicopisano, sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua dalle ore 9 alle 13 nelle seguenti zone:

  • Vie: Cesana, Pian di Vico, Milano, Torino, Vecchia Bientinese
  • Strade provinciali: della Botte (tra via Martini e provinciale Vicarese), Vicarese (tra viale Diaz e via Modigliani), Francesca Nord
  • Viale Vittorio Veneto (tra provinciale Francesca Nord e l’Emissario)
  • Località: Mazzucco, Pian di Vico e Vico Centro Expo

Al termine dei lavori, il servizio sarà ripristinato, ma potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a risolversi in breve tempo.

In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a mercoledì 10 settembre, con le stesse modalità.

Per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde di Acque: 800 983 389.

FOTO DI ARCHIVIO.

