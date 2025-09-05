Vicopisano, lavori sulla rete idrica: sospensione del servizio martedì 9 settembre

VICOPISANO – Acque comunica che, martedì 9 settembre, per consentire lavori sulla rete idrica nel comune di Vicopisano, sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua dalle ore 9 alle 13 nelle seguenti zone:
- Vie: Cesana, Pian di Vico, Milano, Torino, Vecchia Bientinese
- Strade provinciali: della Botte (tra via Martini e provinciale Vicarese), Vicarese (tra viale Diaz e via Modigliani), Francesca Nord
- Viale Vittorio Veneto (tra provinciale Francesca Nord e l’Emissario)
- Località: Mazzucco, Pian di Vico e Vico Centro Expo
Al termine dei lavori, il servizio sarà ripristinato, ma potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a risolversi in breve tempo.
In caso di maltempo, l’intervento sarà rinviato a mercoledì 10 settembre, con le stesse modalità.
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde di Acque: 800 983 389.
Last modified: Settembre 5, 2025