Vicenza – Pisa, le pagelle firmate da Giovanni Manenti

Written by Redazione• 8:01 pm• Pisa SC

CONFENTE 6 – nonostante non abbia dovuto effettuare alcuna parata, con l’unico intervento di rilievo un’uscita a mezza altezza a metà ripresa, nel primo tempo l’estremo difensore ha palesato difficoltà di lettura in alcune situazioni di gioco, forse derivanti dal trovarsi davanti una difesa inedita rispetto a quella schierata nelle precedenti occasioni. .

CALABRESI 7 – si affida all’esperienza per contenere nel corso del primo tempo le iniziative di Alessio con interventi ai limiti del regolamento, senza mai fare mancare il suo elevato spirito agonistico ed in più con il non trascurabile merito di aver messo a segno in apertura di ripresa la rete del raddoppio che ha definitivamente indirizzato la gara in favore dei nerazzurri, così da risultare, al momento, il “Capocannoniere” con due centri assieme a Pittarello.

PRIMASSO 7,5 – a non saperlo, ci sarebbe da domandarsi se davvero il giovane difensore fosse alla sola sua seconda partita da titolare fra i Cadetti, vista l’autorità con cui ha disputato l’incontro nel ruolo di difensore centrale senza fare assolutamente rimpiangere i suoi più esperti compagni di reparto Caracciolo e Canestrelli, facendosi pertanto il miglior regalo possibile per i suoi 21 anni compiuti proprio quest’oggi (dal 72′ Bozhinov 6,5 – ritrova il campo dopo il malore di Castellammare di Stabia e disputa senza sbavature l’ultima parte della gara)

ANGORI 7 – schierato nel ruolo a lui poco congeniale di braccetto di sinistra, si è viceversa rivelato come una delle più positive sorprese del pomeriggio, coprendo con sicurezza la zona a lui affidata e facendosi trovare pronto ed attento in alcune chiusure che hanno frenato sul nascere delle potenziali azioni pericolose.

ZANON 6,5 – meno brillante rispetto all’ultima uscita di Mantova, anche perché la manovra si è sviluppata principalmente sulla fascia opposta a quella di sua competenza, porta comunque a termine una partita senza eccessive sbavature, uscendo poco prima del fischio finale per un infortunio speriamo di natura leggera (dal 86′ Coppola sv)

LEONE 6,5 – in una gara in cui il gioco del Pisa si è quasi esclusivamente svolto sulle fasce, anche lui, al pari del suo compagno di reparto, si è più che altro limitato ad un compito di controllo della zona nevralgica del campo, svolto con diligenza e crescendo anch’egli con il passare dei minuti, in cui è anche andato vicino alla rete con una conclusione dal limite che ha trovato Gagno pronto alla risposta.

CORREIA 6,5 – nel pre partita Mister Bianco aveva precisato come il centrocampista francese avesse svolto a ritmo ridotto gli allenamenti nelle prime due settimane della sosta, il che lo ha indubbiamente portato ad approcciare la gara con cautela, salendo peraltro di tono nella ripresa, in cui ha avuto anche la possibilità di chiudere anzitempo i conti.

LERIS 6,5 – rientrato in squadra dopo aver scontato la giornata di squalifica, l’esterno algerino fornisce il consueto apporto di spinta sulla fascia di sua competenza, oltre a dimostrarsi utile all’occorrenza anche nei ripiegamenti difensivi e, come sempre, non si risparmia quanto a dispendio di energie, “finendo la benzina” proprio allo scoccare del 90′.

MOREO 7– tatticamente il giocatore più importante nell’organico a disposizione di Mister Bianco, nel primo tempo smarca in più occasioni i compagni al tiro ed è protagonista di un provvidenziale ripiegamento difensivo su Sandon, meriterebbe la gioia del goal, ma anche in questo caso non smentisce, ahilui, la sua propensione a centrare i legni delle porte avversarie (dal 72′ Marras 6,5 – entra bene in partita, con il piglio dei colui che vuole riconquistare un posto da titolare, va vicino alla rete con un tiro dal limite ed è protagonista di uno spunto in campo aperto che lo vede fornire a Correia un prezioso assist purtroppo sprecato)

PITTARELLO 7,5 – prova di grande spessore da attaccante di razza, condita dal colpo di testa ad anticipare l’estremo difensore avversario per il punto dell’1-0, per poi vedersi negare da Gagno la rete del raddoppio e smarcare con un velo Moreo per il possibile 3-0, oltre a lottare caparbiamente su ogni pallone ingaggiando un appassionante corpo a corpo con Leverbe, da cui esce vincitore.

TRAMONI 8 – nonostante non finisca sul tabellino dei marcatori, l’attaccante corso disputa la sua miglior partita di questo avvio di stagione, una spina costante nella retroguardia biancorossa, fornendo a Pittarello l’assist delle rete che sblocca il risultato, per poi calibrare il corner da cui nasce il raddoppio di Calabresi, gli manca solo il goal, a cui va vicino in un paio di occasioni, ma evidentemente era scritto che ciò dovesse toccare al suo sostituto, che aveva “un conto in sospeso” con la buona sorte.(dal 72′ Rao 6,5 – entra bene in partita, con alcuni dei suoi caratteristici spunti, per poi mettere il sigillo nel recupero al successo nerazzurro, riprendendosi così ciò che gli era stato tolto prima della sosta a Mantova)

BIANCO 7 – presenta un assetto difensivo insolito rispetto alle previsioni della vigilia ed i fatti gli danno ragione, ma quello che più conforta è la disinvoltura messa in campo dai suoi ragazzi nell’impostare la manovra e costruire numerose occasioni da goal, facendo trasparire, al netto del valore dell’avversaria, che il tecnico stia trovando quello “spirito di squadra” a cui ha sempre dichiarato di aspirare, il che non può che fare ben sperare in vista del prossimo “Tour de force” che attende i nerazzurri.

Last modified: Ottobre 10, 2026