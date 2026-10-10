Vicenza – Pisa 0-3. Il Pisa domina al “Menti”. Pittarello, Calabresi e Rao firmano i tre punti. Gara senza storia

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PISA – I nerazzurri calano il tris al “Romeo Menti“, battono i biancorossi vicentini (3-0) e tornano finalmente ad un successo roboante che da tempo non si vedeva all’ombra della Torre. Successo netto, gara senza storia con un Vicenza sovente in difficoltà che è caduto sotto i colpi nerazzurri. Pittarello apre con un colpo di testa nel primo tempo, raddoppia con Calabresi ad inizio ripresa e con una prova autoritaria crea tantissime palle gol colpendo un palo con Moreo, sfiorando il tris con Correia e realizzando il 3-0 con il subentrato Rao al 92′. Una gara che fa ben sperare

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Il tecnico Paolo Bianco deve fare a meno di capitan Caracciolo e Petagna. Davanti a Confente ci sono Calabresi, il giovane Primasso e Angori. Centrocampo con Correia e Leone nella zona nevralgica con Zanon e Leris schierati sulle fasce laterali. In attacco a supporto dell’unica punta Pittarello ci sono Moreo e Tramoni. Dall’altra parte mister Gallo dovrà fare a meno dell’ex Cittadella Tsadjout e di Rada. Rispetto alla vigilia diversi sono i cambi di formazione. Davanti a Gagno ci sono nella difesa a tre l’ex nerazzurro Leverbe, Cuomo e Sandon. Sugli esterni spazio a Pietrelli e Marchizza. In mezzo al campo un altro dei protagonisti del passato non troppo remoto, Zonta che affiancato da Carraro e Pellizzari. In attacco Gallo si affiderà all’estro dell’attaccante albanese Silvio Merkaj e a sorpresa Alessio viene preferito a Moncini. Mattia Valoti altro ex di turno parte inizialmente dalla panchina. Sono oltre 200 i sostenitori del Pisa che hanno deciso di seguire la squadra in Veneto. Ricordiamo la gara è stata limitata dal GOS ai soli possessori della tessera del tifoso.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in nerazzurro, Vicenza in biancorosso. Il primo pallone è dei nerazzurri che partono forte e guadagnano due corner. Sul secondo Correi non riesce a girare verso la porta la palla dell’1-0. Risponde il Vicenza con una conclusione dell’ex Zonta con palla sopra la traversa. Ma è il Pisa a fare la partita. Tramoni accende il match con un destro che chiama alla respinta Gagno. Poco dopo è Correia pescato da Moreo a provare un diagonale. Il tiro è debole e ben bloccato da Gagno. Il Pisa leggittima venti minuti di netto predominio nel gioco al 19′: cross di Tramoni da sinistra e colo di testa di Pittarello che anticipa la “maldestra” uscita di Gagno e porta in vantaggio i nerazzurri: 0-1. Secondo gol per il centravanti nerazzurro in stagione dopo quello realizzato a Mantova. Poco prima l’arbitro aveva sorvolato su un fallo da rigore di Leverbe proprio su Pittarello. Nel mezzo al netto predominio del Pisa, il Vicenza ha ancora la sua occasione, ancora con l’ex Zonta, Confente non posizionato benissimo riesce a respingere il tiro. Al 34′ è Moreo ad essere decisivo nella propria area di rigore e sventa in angolo un cross pericoloso da destra di Sandon sul secondo palo. Poco prima del riposo ci prova ancora il Pisa con un destro di un Tramoni ispiratissimo, palla di poco alta sopra la traversa.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa cambio nel Vicenza: dentro Rauti, fuori Carraro. Nessun cambio nell’undici nerazzurro. Ma è subito Pisa che fa male in due occasioni con Tramoni. Il Vicenza si salva in corner. Dalla bandierina per i nerazzurri va il centrocampista corso, sul primo palo Calabresi anticipa tutti di testa e mette alle spalle di Gagno: 2-0. Non sono passane neanche tre minuti della ripresa. Gallo mette mano ancora alla panchina: dentro l’ex Valoti che rileva Cuomo e Caferri prende il posto di Pietrelli. Ma è ancora Pisa a far paura al Vicenza. Grande azione di ripartenza di Leris che serve Pittarello che fa scorrere la sfera e lascia partire un destro che chiama Gagno alla deviazione in angolo con la mano di richiamo. Ma è un Pisa spettacolo al “Menti”. Ancora una grande azione della squadra di Bianco con l’assist di Leris, il velo di Pittarelo e la conclusione di sinistro di Moreo che colpisce il montante alla sinistra di Gagno ormai battuto. E’ poesia il gioco nerazzurro. Primo ammonito del match è l’ex nerazzurro Leverbe per un intervento in scivolata su Pittarello. Il Vicenza cambia ancora: dentro Moncini e fuori Alessio. Ma è ancora Gagno a tenere a galla i biancorossi, volando sulla propria sinistra e deviando in angolo una conclusione dal limite di Leone. Primi cambi nel Pisa: dentro Bozhinov e Rao, fuori Primasso e Tramoni, un minuto più tardi dentro anche Marras ad un mese dall’infortunio e fuori uno stanchissimo Moreo. Anche Gallo si gioca le sue ultime cartucce. Fuori Leverbe (ammonito), dentro l’altro ex Costa. Nel frattempo Leris raggiunge Leverbe nell’elenco degli ammoniti. Marras appena entrato in campo si rende pericoloso al limite dell’area, il suo tiro però viene “smorzato” e termina tra le braccia di Gagno. Nel frattempo per il Vicenza ci prova Marchizza dalla distanza, conclusione che non impensierisce Confente. Poco prima Leris aveva chiuso l’angolo di tiro al nuovo entrato Costa. Il Pisa però si mangia un gol già fatto: contropiede due contro uno Pittarello serve Correia davanti a Gagno, ma il centrocampista ex Juve Stabia calcia sul fondo cestinando il 3-0. Il gioco si ferma per un problema fisico occorso a Rao. C’è gloria anche per Coppola che entra in campo al posto di un ottimo Zanon. Il Pisa controlla il match. Sono cinque i minuti di recupero. Dentro nel recupero nel Pisa Canestrelli che rileva Leris. Il punto esclamativo sul match lo mette proprio Emanuele Rao che al 92′ entra in area e batte con un destro Gagno. E’ il 3-0 che sancisce una vittoria netta con un Pisa autoritario, che ha dominato in lungo ed in largo il match.

VICENZA – PISA 0-3

VICENZA (3-5-2): 16 Gagno; 14 Cuomo (53′ 10 Valoti), 6 Leverbe (73′ 32 Costa), 27 Sandon; 99 Pietrelli (53′ 28 Caferri), 29 Zonta, 4 Carraro (46′ 7 Rauti), 26 Pellizzari, 5 Marchizza; 33 Merkaj, 24 Alessio (63′ 11 Moncini). All. Fabio Gallo

PISA (3-4-2-1): 98 Confente; 33 Calabresi, 13 Primasso (72′ 2 Bozhinov), 3 Angori; 72 Zanon (86′ 26 Coppola), 29 Correia, 55 Leone, 7 Leris (91′ 5 Canestrelli); 32 Moreo (73′ 23 Marras), 10 Tramoni (72′ 17 Rao); 8 Pittarello. All. Paolo Bianco

ARBITRO: Di Marco della sezione di Ciampino

RETI: 19′ Pittarello (P); 48′ Calabresi (P), 92′ Rao (P)

NOTE. giornata fresca, terreno in buone condizioni. Ammoniti Leverbe (V), Leris (P). Angoli 6-12. Rec pt 0′; st 5′

Last modified: Ottobre 10, 2026