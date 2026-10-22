Viale D’Annunzio, dieci platani da abbattere: chiusure al traffico dal 27 ottobre

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Alberi colpiti dal cancro colorato e ormai secchi. Fino a venerdì 30 stop alla circolazione dalle 9 alle 18 tra il ponte del CEP e via Isola del Giglio

PISA – Da martedì 27 ottobre saranno abbattuti dieci platani colpiti dal cancro colorato lungo Viale D’Annunzio. Per consentire i lavori, fino a venerdì 30 ottobre, dalle 9 alle 18, il tratto compreso tra il ponte del CEP e via Isola del Giglio sarà interessato da chiusure progressive al traffico.

Le piante sono risultate completamente secche durante un sopralluogo congiunto del Servizio Fitosanitario Regionale, dei tecnici di Euroambiente e dell’Ufficio Infrastrutture Verdi del Comune di Pisa. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, la rimozione è necessaria per contenere la diffusione della malattia e per il rischio di cedimento degli alberi o di loro parti.

La prima fase riguarderà i platani presenti su entrambi i lati della strada tra il ponte del CEP e via Isola del Giglio. In seguito il cantiere si sposterà a San Piero a Grado, nei pressi del ristorante La Rampa, dove non sono previste modifiche alla circolazione. L’ultimo abbattimento interesserà una pianta vicino a Bocca d’Arno.

Nel tratto interessato dalle chiusure saranno istituiti il divieto di transito veicolare e pedonale e il divieto di sosta con rimozione coatta. Le limitazioni seguiranno l’avanzamento dei lavori, con le eccezioni previste per residenti, veicoli diretti alle attività commerciali e mezzi autorizzati.

Per i collegamenti tra Pisa e il Litorale, in entrambe le direzioni, il Comune indica il percorso alternativo attraverso via Livornese, la rotatoria di San Piero a Grado e il collegamento all’altezza del ristorante Neccio, per raggiungere la rotatoria del ponte del CEP.

Gli abbattimenti seguiranno le prescrizioni del Genio Civile per tutelare l’argine e quelle fitosanitarie per il trattamento e la sigillatura delle ceppaie.

Last modified: Ottobre 22, 2026