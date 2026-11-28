Written by Redazione• 2:21 pm• Vecchiano, Attualità

VECCHIANO – Sono conclusi i lavori di ripristino del manto stradale di Via Traversagna, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via del Capannone e Via Pietra a Padule/Via Radicata, al confine con il Comune di Massarosa. L’intervento, avviato in somma urgenza il 3 novembre 2026, ha consentito di rimuovere la situazione di pericolo per la pubblica incolumità e di ripristinare la circolazione in sicurezza lungo una delle principali direttrici del territorio.

“Via Traversagna è un’arteria fondamentale per Vecchiano: la usano ogni giorno cittadini, lavoratori e imprese. Di fronte a un degrado che stava peggiorando rapidamente, causando danni anche al reticolo idrografico, non potevamo aspettare: era necessario intervenire subito per garantire sicurezza e continuità del collegamento. Ringrazio gli uffici tecnici, il RUP, la Direzione Lavori e l’impresa per la rapidità e la professionalità. Siamo consapevoli dei disagi della chiusura e ringraziamo i cittadini per la pazienza“, afferma il Sindaco di Vecchiano, Massimiliano Angori.

“Via Traversagna collega Vecchiano con Massarosa e, tramite la SP30 Lungomonte Pisano, con Lucca, ed è l’accesso principale ai caselli dell’A11 e dell’E80 e alla Zona Industriale Artigianale. La strada sorge in area di bonifica, su terreni prevalentemente torbosi con scarsa capacità portante: una condizione che, insieme al traffico, provoca cedimenti differenziali della sede stradale. Il monitoraggio dell’Ufficio Tecnico Comunale ha rilevato un repentino aumento della velocità di degrado del manto e del corpo stradale, aggravato dal maltempo“, continua il primo cittadino.

I lavori sono stati affidati alla ditta Bicicchi Felice S.r.l. di Camaiore, individuata dalla struttura tecnica comunale perché immediatamente disponibile e in possesso dei requisiti richiesti. Durante i lavori la strada è stata chiusa al transito, salvo mezzi autorizzati, con deviazioni verso la SS1 Aurelia e i percorsi alternativi locali.

L’importo complessivo dell’intervento è di 370.000 euro, così composto:

283.408,56 euro oltre IVA per i lavori, di cui:

238.148,00 euro per le opere, calcolate sul Prezziario Regione Toscana 2026 con riduzione del 20% e analisi prezzi;

37.745,21 euro per il costo della manodopera;

7.515,35 euro per gli oneri della sicurezza (manodopera e sicurezza non soggette a ribasso);

interventi di dettaglio, per risolvere aspetti emersi in corso d’opera, quantificati in circa il 5% dell’importo contrattuale e nel limite di 18.014,79 euro IVA compresa; IVA e restanti voci del quadro economico.

Il 30 novembre 2026 sarà stata sottoposta al Consiglio comunale la proposta di deliberazione n. 65 per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dai lavori, come previsto dal TUEL. La Giunta aveva approvato verbale e perizia giustificativa con delibera n. 183 del 18 novembre 2026, entro i 20 giorni previsti dalla legge. La proposta è corredata dal parere del Revisore dei Conti e dai pareri di regolarità tecnica e contabile.

Last modified: Novembre 28, 2026