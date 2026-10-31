Via Traversagna chiusa al transito dal 3 novembre per lavori urgenti sul manto stradale. Senso unico su Via di Radicata-Pietra a Padule

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VECCHIANO – A partire dalle ore 7 di martedì 3 novembre 2026 Via Traversagna sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra Via del Capannone e l’intersezione con la strada bianca posta a circa 100 metri da Via di Radicata-Pietra a Padule, al confine con il Comune di Massarosa. La misura, disposta con ordinanza della Polizia Locale, resterà in vigore per il tempo strettamente necessario ai lavori e comunque per non più di 15 giorni.

Perché si interviene. L’Ufficio Tecnico comunale ha avviato una procedura di somma urgenza per il progressivo deterioramento del manto stradale e per i diffusi cedimenti che interessano il tratto, situazione che configura un concreto rischio per la pubblica incolumità. I sopralluoghi della Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico, insieme ai tavoli tecnici svoltisi nelle scorse settimane, hanno confermato la necessità di intervenire senza aspettare oltre. A questo si aggiungono i dati sul traffico rilevati tra il 25 settembre e il 1° ottobre: 14.266 veicoli transitati, con una velocità media di 64 km/h a fronte di un limite di 50 km/h. La segnaletica già presente (limite di velocità e strada dissestata) non è risultata sufficiente a garantire adeguate condizioni di sicurezza.

Le misure previste

-Via Traversagna (tra Via del Capannone e la strada bianca al confine comunale)

Sospensione della circolazione veicolare, con eccezione per residenti, frontisti, mezzi di soccorso, Forze di Polizia, GEOFOR per la raccolta dei rifiuti, Ufficio Tecnico comunale e ditte incaricate dei lavori.

Per i soli veicoli autorizzati, limite di velocità ridotto a 30 km/h.

-Via di Radicata, dall’intersezione con Via Traversagna a quella con la SP30 del Lungomonte Pisano

Divieto di accesso ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate e a quelli di larghezza superiore a 1,90 m e altezza superiore a 2,50 m.

-Via di Radicata-Pietra a Padule, da Via Traversagna a Via dei Salcetti

Istituzione del senso unico di marcia in direzione Nord-Sud (da Massarosa a Filettole), per far fronte all’aumento di traffico atteso su una carreggiata di dimensioni molto ridotte.

Percorsi alternativi e segnaletica

Saranno collocati segnali di preavviso e deviazione, tra cui l’indicazione «Attenzione Via Traversagna chiusa» in corrispondenza degli incroci con la SS1 Aurelia e con Via della Bozza. Per chi viaggia verso Massarosa, la direzione obbligatoria sarà via Aurelia (SS1). Sui due accessi al tratto chiuso sarà posto il divieto di transito eccetto autorizzati. La posa della segnaletica è affidata all’Ufficio Tecnico, nel rispetto del D.M. 22/01/2019.

Coordinamento

Il Comune di Vecchiano ha informato preventivamente il Comune di Massarosa per coordinare eventuali provvedimenti di regolazione della circolazione sul territorio limitrofo.

Durata

Se i lavori termineranno prima dei 15 giorni previsti, l’ordinanza cesserà di avere efficacia con il ripristino della regolare viabilità, di cui verrà data tempestiva comunicazione.

“Si tratta di un intervento necessario a tutela dell’incolumità di chi percorre questa strada. Chiediamo ai cittadini comprensione per i disagi temporanei e invitiamo a rispettare scrupolosamente la segnaletica e i percorsi alternativi indicati. Si tratta d’altronde di lavorazioni fondamentali per la sicurezza degli utenti della strada“, afferma il Sindaco Massimiliano Angori.

L’ordinanza è consultabile sull’albo pretorio online del Comune di Vecchiano. Le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare il provvedimento; i trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Last modified: Ottobre 31, 2026