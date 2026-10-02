Via Quarantola, lunedì la seconda demolizione: strada chiusa e modifiche alla viabilità

Written by Redazione• 12:13 pm• Pisa, Attualità

Stop al transito di veicoli e pedoni il 5 ottobre dalle 9 alle 18. Dal giorno successivo senso unico alternato fino al 16 ottobre.

PISA – Prosegue la riqualificazione di via Quarantola, dove lunedì 5 ottobre sarà demolito il secondo fabbricato di edilizia residenziale pubblica, dopo l’abbattimento del primo edificio avvenuto il 17 settembre. Per consentire le operazioni, la strada sarà chiusa al transito veicolare e pedonale dalle 9 alle 18, all’altezza dei civici 3B e 3C.

L’intervento fa parte del progetto di rigenerazione urbana che ha portato anche alla realizzazione e alla consegna di 24 nuovi alloggi ERP in via Da Morrona. Nei nuovi appartamenti è stata trasferita una parte delle famiglie che abitavano negli edifici di via Quarantola; per le altre sono state individuate differenti soluzioni abitative sulla base dei requisiti previsti.

Nella giornata di lunedì sarà temporaneamente soppressa la pista ciclabile tra via Beato Agnello/via Beato Alberto e via Quarantola, utilizzata per il passaggio dei veicoli con senso unico alternato regolato da movieri. Sarà inoltre chiuso ai pedoni l’accesso alla pista sul lato dei garage a servizio dei civici di via Fra Mansueto.

Sempre dalle 9 alle 18 scatteranno divieti di sosta con rimozione coatta in via Beato Alberto, su entrambi i lati, e in via Fra Mansueto, tra il civico 15 e via Beato Alberto, su entrambi i lati. In via Quarantola il provvedimento interesserà il lato interno dell’ingresso e dell’uscita della Stazione centrale e il lato opposto all’area verde, dove gli stalli saranno riservati ai veicoli dei residenti interessati dal cantiere.

Da martedì 6 a venerdì 16 ottobre, all’altezza dei civici 3B e 3C di via Quarantola, resterà invece in vigore un restringimento della carreggiata con senso unico alternato.

Last modified: Ottobre 2, 2026