Via Nazario Sauro, 23.324,40 euro per il ripristino. Rollo (VIC): “Il Vicesindaco non conosce nemmeno gli atti pubblici del suo settore”

Written by Redazione• 12:09 pm• Cascina, Politica

Collaudo il 21 luglio, furto presumibilmente tra il 13 e il 27 agosto, inaugurazione il 17 settembre. In Consiglio il vicesindaco non risponde, ma la determina con date e costi era già pubblica.

CASCINA – La vicenda degli immobili di via Nazario Sauro continua a sollevare interrogativi. Dopo il silenzio dell’Amministrazione di centrosinistra sul furto dei componenti dell’impianto fotovoltaico, il gruppo consiliare Valori e Impegno Civico – LeD aveva denunciato pubblicamente l’accaduto e presentato, il 21 settembre scorso, una domanda di attualità.

“Nel consiglio comunale del 4 novembre, il vicesindaco non ha fornito le risposte richieste, appellandosi alla riservatezza delle indagini giudiziarie. Ma durante la replica il consigliere Dario Rollo ha ricordato che pochi giorni prima, il 29 ottobre, era già stata pubblicata all’Albo Pretorio del comune, e quindi di pubblico dominio, una determina dell’Ufficio Lavori Pubblici per la fornitura e posa in opera di sei inverter e sei batterie, per un importo complessivo di 23.324,40 euro. La determina riporta anche il collaudo del 21 luglio 2026 e individua il periodo presunto del furto tra il 13 e il 27 agosto. “È paradossale che in Consiglio il vicesindaco invochi la riservatezza, quando pochi giorni prima il Comune aveva pubblicato un atto contenente proprio informazioni sulle date e sui costi dell’intervento. Possibile che non conoscesse gli atti pubblici del settore sul quale esercita funzioni di indirizzo e controllo? Se li conosceva, perché non ha risposto? Se non li conosceva, come può controllare l’attività degli uffici? In entrambi i casi, una figuraccia”, dichiara Rollo. Il gruppo aveva chiesto anche chi fosse il progettista, quando fossero terminati i lavori e da quando il Comune fosse entrato in possesso dell’immobile, per ricostruire la gestione e la custodia della struttura ed eventuali responsabilità. Aveva inoltre domandato quando l’Amministrazione avesse saputo del furto e perché i cittadini non fossero stati informati durante l’inaugurazione del 17 settembre. “Non abbiamo chiesto di interferire con le indagini, ma di conoscere fatti amministrativi, tempi, scelte e costi. I 23.324,40 euro saranno coperti con l’avanzo libero di amministrazione, quindi con risorse del bilancio comunale. Ancora una volta, a pagare sono i cittadini di Cascina”. “Prima l’Amministrazione tace, poi il nostro gruppo denuncia pubblicamente il fatto e, quando chiediamo spiegazioni in Consiglio, il vicesindaco si rifugia dietro le indagini, nonostante gli atti siano già pubblici. Il collaudo era stato fatto, il furto ha un periodo presunto, la spesa è quantificata. Quello che continua a mancare sono le risposte dell’Amministrazione. I cittadini meritano trasparenza e responsabilità, non lezioni e silenzi”, conclude Rollo.

Last modified: Novembre 5, 2026