Via Livornese, si allarga l’accesso alla rotatoria Muccioli: lavori e senso unico fino al 30 ottobre

Written by Redazione• 12:55 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Intervento da circa 32mila euro per agevolare l’ingresso sull’Aurelia e ripristinare il percorso pedonale. Cantiere al via lunedì 5 ottobre.

PISA – Una corsia più ampia per entrare nella rotatoria Muccioli e rendere più fluido il traffico. Da lunedì 5 ottobre partiranno i lavori in via Livornese, nel tratto di immissione nella rotatoria di via Aurelia. L’intervento, del valore di circa 32mila euro, prevede anche il ripristino del percorso pedonale tra via del Chiassatello, la rotatoria e via Livornese.

Il cantiere si inserisce nella riorganizzazione della viabilità avviata nei mesi scorsi, con l’introduzione del doppio senso su un tratto di via Livornese per alleggerire il traffico sulla parallela via del Chiassatello. Gli interventi su via XX Settembre hanno inoltre modificato i percorsi dei veicoli provenienti dall’Aurelia e diretti verso il mare, che non devono più passare da via Livornese.

Per consentire i lavori, dalle 8 di lunedì 5 ottobre alle 18 di venerdì 30 ottobre saranno in vigore modifiche temporanee alla circolazione. In via Livornese scatterà il senso unico in direzione mare, tra la rotatoria Muccioli e quella con via del Chiassatello. Per chi proviene da via Arrosti sarà obbligatoria la svolta a destra.

Nello stesso periodo sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati di via Livornese, nel tratto tra la rotatoria Muccioli e via Arrosti.

Le modifiche potranno causare rallentamenti, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore traffico.

Last modified: Ottobre 2, 2026