Via di Nudo, chiusure e senso unico alternato per i lavori alla rete fognaria

Written by Redazione• 1:41 pm• Pisa, Attualità

Dal 16 al 28 novembre modifiche alla circolazione dalle 8 alle 18. Divieti di sosta e restringimento della carreggiata anche all’incrocio con via Basilicata.

PISA- Modifiche temporanee alla viabilità in via di Nudo, da lunedì 16 a sabato 28 novembre, per consentire ad Acque di eseguire lavori di ripristino della rete fognaria. I provvedimenti saranno in vigore nella fascia oraria dalle 8 alle 18.

Nel tratto tra il civico 19 e l’incrocio con via Basilicata saranno disposti la chiusura al transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati.

Tra il civico 19 e l’intersezione con via Mariscoglio sarà invece istituito il senso unico alternato a vista, con diritto di precedenza per chi procede nel senso di marcia normalmente vigente.

Le modifiche interesseranno anche via Basilicata, in corrispondenza dell’incrocio con via di Nudo, dove saranno previsti il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati.

Last modified: Novembre 13, 2026