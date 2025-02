Vespri d’organo: secondo appuntamento con Axel Flierl alla Cattedrale di Pisa

Written by admin• 11:53 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Sabato 15 febbraio alle 17, nella Cattedrale di Pisa, si terrà il secondo appuntamento con “Vespri d’organo”, una serie di eventi organizzati dall’Opera della Primaziale Pisana in collaborazione con il Capitolo Metropolitano della Cattedrale, nell’ambito delle celebrazioni per l’anno giubilare. Gli incontri, che proseguiranno fino al 10 maggio, inizieranno con una riflessione sul tema del Giubileo, curata da Mons. Severino Dianich e Mons. Roberto Filippini, seguita da un momento musicale con brani della letteratura organistica.

In questo secondo incontro, il protagonista sarà il tedesco Axel Flierl, che interpreterà musiche di Johann Sebastian Bach, Marco Enrico Bossi e César Franck. Flierl ha studiato esecuzione organistica, improvvisazione e musica sacra a Monaco e Parigi, e musicologia a Karlsruhe. È considerato uno dei maggiori esperti e studiosi del compositore Karl Höller, nonché interprete delle sue opere organistiche. Dal 2006, è organista principale e direttore della Basilica papale minore di San Pietro a Dillingen an der Donau, in Baviera, dove ha trasformato il luogo in un centro di musica sacra. Nel 2007, ha fondato il festival organistico internazionale “Dillinger Basilikakonzerte”, eseguendo tutte le opere organistiche di Karl Höller e Maurice Duruflé. Dal 2022 è professore ospite al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma e si esibisce in concerti solistici in oltre 25 paesi.

Ingresso libero senza prenotazione.

Per maggiori informazioni: www.opapisa.it

