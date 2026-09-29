“Vespa in Vetrina” sbarca a Pisa nello scenario di Piazza dei Miracoli

Written by Redazione• 10:35 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Due giorni dedicati alla Vespa nella città della Torre, organizzati dal Vespa Club Pisa in collaborazione con Confesercenti con il Patrocinio del Comune di Pisa

PISA – Sabato 17 e domenica 18 ottobre Pisa si prepara ad accogliere “Vespa in Vetrina – Concorso di Eleganza”, un appuntamento dedicato agli appassionati della Vespa, dei veicoli storici e dello stile italiano.

L’iniziativa è organizzata dal Vespa Club Pisa, in collaborazione con Confesercenti, con la partecipazione di realtà del mondo vespaistico e il patrocinio del Comune di Pisa. Due giornate all’insegna della tradizione, dell’eleganza e della passione per uno dei simboli più riconoscibili del Made in Italy, con le Vespa protagoniste nel cuore della città.

Il programma. La manifestazione prenderà il via sabato 17 ottobre con l’accreditamento dei partecipanti, previsto dalle 10 presso l’Hotel Galilei. Nel primo pomeriggio, alle 14.30, è in programma l’accompagnamento e la preparazione dei veicoli e dell’abbigliamento dei partecipanti. Alle 15.30 spazio al saluto delle autorità e alla sfilata dei costumi storici della città di Pisa, seguita alle 16 dall’inizio del concorso di eleganza, con la giuria chiamata a valutare i partecipanti. La giornata si concluderà alle 18 con la votazione della giuria e la premiazione finale, mentre alle 20:00 è prevista la cena di gala presso l’Hotel Galilei.

Domenica in Piazza dei Miracoli. La seconda giornata in programma domenica 18 ottobre, porterà le Vespa in uno degli scenari più suggestivi di Pisa. Dalle 9:30 è infatti prevista l’esposizione dei veicoli storici in Piazza dei Miracoli. Alle 10:30 sarà il momento dell’esibizione di “Vespa” come negli anni ’60, per rievocare l’atmosfera e lo stile di un’epoca che ha contribuito a trasformare lo scooter italiano in un vero e proprio fenomeno di costume. La manifestazione proseguirà alle 13:00 con il buffet e i saluti finali. Un omaggio alla Vespa e alla cultura italiana

“Vespa in Vetrina” nasce con l’obiettivo di valorizzare non soltanto i veicoli storici, ma anche tutto ciò che ruota intorno alla cultura della Vespa: eleganza, cura dei dettagli, abbigliamento d’epoca e capacità di raccontare attraverso uno scooter un pezzo della storia italiana. L’iniziativa si inserisce inoltre nel panorama delle attività dedicate al motorismo storico e alla valorizzazione del territorio, portando nel centro di Pisa appassionati e collezionisti e creando un connubio tra Vespa, tradizione e patrimonio artistico della città.

Info e Iscrizioni. Le iscrizioni sono previste fino al raggiungimento dei 100 partecipanti. Il materiale dell’organizzazione indica come termine per le iscrizioni il 15 settembre 2026. Per informazioni sono indicati i contatti di Laura (320 2692703) e Paolo (347 5741774), oltre all’indirizzo info@vespaclubpisa.it e al sito vespaclubpisa.it.

Last modified: Settembre 29, 2026