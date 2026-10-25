Verona – Pisa, le pagelle firmate da Giovanni Manenti

Written by Redazione• 8:14 pm• Pisa SC

CONFENTE 6,5 – prestazione di grande sicurezza dell’estremo difensore nerazzurro, in particolare nelle uscite alte, pur non dovendo effettuare alcuna parata di rilievo, mentre è incolpevole sulla rete subita.

CALABRESI 5,5 – disputa la consueta gara tutto cuore e concretezza, viene graziato di un giallo nel finale di primo tempo per poi subire tale sanzione (che gli costa la squalifica in quanto diffidato) nell’azione che genera la punizione da cui nasce la rete del vantaggio scaligero, facendosi altresì superare dalla traiettoria del pallone poi deviato da Iannoni (dal 60′ Leris 6,5 – va a rilevare Angori quale esterno di centrocampo e poco dopo l’ingresso in campo vede Perilli negargli la rete del pari, per poi entrare nell’azione della rete nerazzurra con un tentativo di rovesciata che fa pervenire la sfera a Marras per la stoccata vincente)

PRIMASSO 6,5 – altra positiva conferma per il 21enne difensore dopo le precedenti, non perde mai la testa nelle fasi in cui il Verona attacca con cross dalle fasce ed anche allorché viene spostato a destra per l’uscita di Calabresi mantiene fede alla sua veste di “giovane promessa”

BOZHINOV 6,5 – tornato nell’undici titolare dalla gare di Castellammare di Stabia, dimostra una sicurezza andata migliorando nel corso della gara, dando altresì l’impressione di trovarsi più a suo agio nel ruolo di difensore centrale, così da fornire al tecnico un’ulteriore variante a disposizione nel comporre il reparto difensivo.

ZANON 6,5 – fornisce la consueta spinta sulla fascia destra, disputando un primo tempo di spessore in cui si propone nel fornire invitanti assist ai compagni, avendo anche sul piede la palla del possibile 1-0, ma la sua conclusione a colpo sicuro gli viene deviata da Perilli, cala nella ripresa, venendo sostituito da Marras anche per dare più consistenza in fase conclusiva (dal 60′ Marras 6,5 – inizialmente poco servito in quanto il gioco si svolge pressoché esclusivamente sull’altro lato del campo, vi si trasferisce per alcuni minuti come per dire ai compagni “ci sono anch’io”, salvo poi farsi trovare “al posto giusto al momento giusto” evitando con il suo destro al volo una sconfitta che sarebbe stata quanto mai amara)

LOYOLA 6,5 – probabilmente meno dotato di Leone dal punto di vista squisitamente tecnico, il centrocampista cileno compensa tale carenza con l’agonismo tipico dei calciatori sudamericani, proponendosi anche in diversi inserimenti offensivi che hanno messo non poco in difficoltà la retroguardia gialloblù.

CORREIA 6,5 – in una gara ln cui gli spazi erano alquanto limitati, lotta da par suo su ogni pallone, dimostrandosi difficile da superare ogni qualvolta ha la palla al piede, nel primo tempo ha anche l’opportunità di andare a segno, ma il suo “piattone” di sinistro si perde a lato, nonostante la distanza ravvicinata.

ANGORI 6,5 – una partita che lo vede impegnato nella doppia veste iniziale di esterno di centrocampo, per poi scalare a terzo di difesa con l’inserimento di Leris, ma ciò nonostante è proprio con il Pisa in svantaggio che svolge un lavoro incessante sulla fascia sinistra di sua competenza, alimentando con costanza l’azione offensiva nel momento di maggior spinta dei nerazzurri.

MOREO 6- rispetto a quanto eravamo abituati, l’attaccante lombardo è apparso questa sera un po’ sotto tono, non riuscendo a produrre quegli sprazzi che mettono in crisi le difese avversarie, limitandosi a giocate più o meno elementari, nulla di male, può capitare, e la conferma di non essere nella giusta giornata giunge allorché ha sul piede la palla del possibile 2-1, sprecata con una conclusione centrale che non impensierisce più di tanto Perilli.

PETAGNA 5,5 – tornato titolare dalla gara contro l’Entella dimostra ancora una volta di non essere nella migliore condizione fisica per fornire il contributo necessario ad alimentare la fase d’attacco, di lui si ricorda solo l’assist per Rao nel corso del primo tempo e poco altro, venendo sostituito allo scoccare dell’ora di gioco (dal 60′ Pittarello 6 – entrato con il tentativo di aprire, con il suo movimento, una difesa scaligera arroccata a difesa del vantaggio, svolge il suo compito con la consueta caparbietà e determinazione, ancorché non riesca mai a liberarsi per andare al tiro)

RAO 7 – la forzata assenza di Tramoni consente al giovane attaccante di Scuola partenopea l’opportunità di mettersi in luce, divenendo l’incubo degli avversari con le sue accelerazioni, pur confermando di non aver un rapporto felice con la buona sorte, visto il doppio palo colpito in avvio, per poi sprecare una favorevole occasione da distanza ravvicinata e quindi decidere di vestire il ruolo di assist-man, fornendo a Zanon una palla quanto mai invitante che l’esterno si vede respingere da Perilli, siamo sicuri che gli osservatori del Napoli avranno preso nota (dal 69′ Ferrah sv, dal 90′ Piccinini sv)

BIANCO 6,5 – il risentimento muscolare patito da Tramoni incrementa il numero delle rotazioni da parte del Mister, ottenendo peraltro una buona risposta da parte dei subentrati – in particolare Rao e Loyola – così come riteniamo sia soddisfatto dalla reazione dimostrata dalla squadra nel reagire allo svantaggio, recuperando il risultato ed evitando una sconfitta che, alla luce di quanto visto sul terreno di gioco, sarebbe stata un’autentica beffa.

Last modified: Ottobre 25, 2026