Verona – Pisa, la presentazione della partita e le probabili formazioni

Written by Redazione• 7:38 am• Pisa SC

PISA – Dopo le vittorie con Vicenza e Cremonese il Pisa si prepara ad affrontare il Verona (domenica 25 ottobre ore 17.15), una delle retrocesse dalla serie A lo scorso anno con ambizioni di risalita in massima serie. Due sicure protagoniste del campionato di serie BKT appena iniziato.

di Antonio Tognoli

L’Hellas Verona si è affidata a mister Baroni per risalire, ma l’ex tecnico del Torino oggi dovrà fare a meno di parecchi elementi tra cui Bradaric, Korac, Compagnon, Serdar e Bernede. I gialloblù però potrebbero schierare inizialmente un 4-3-3. Davanti all’ex nerazzurro Perilli la linea a quattro dovrebbe essere formata da Zappa, Calabrese, Edmundsson e De Battisti. Iannoni, Le Borgne e Lella faranno parte del trio sulla linea mediana, con Livramento, Mosquera e Sarr schierati nel tridente offensivo.

Mister Paolo Bianco invece in vista del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo che vedrà opposto il Pisa al Palermo potrebbe pensare anche a qualche cambio. Davanti a Confente, possibile la conferma del giovane Primasso con il ritorno di Caracciolo al centro della difesa e la conferma di Angori. Niente cambierà sugli esterni dove verranno confermati Zanon a destra e Leris a sinistra. In mezzo al campo probabile che Correia venga affiancato da Loyola. In attacco invece probabile staffetta Marras-Tramoni per un posto accanto a Moreo con Pittarello confernata unica punta. Anche a Verona purtroppo ai tifosi nerazzurri è stata negata la trasferta, quindi saranno presenti pochi pisani al “Bentegodi” che saranno costretti a vedere ancora una volta da lontano la propria squadra.

VERONA – PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (4-3-3): 34 Perilli; 4 Zappa, 37 Calabrese, 40 Edmundsson, 47 De Battisti; 44 Iannoni; 17 Le Borgne; 23 Lella; 14 Livramento; 25 Mosquera, 9 Sarr. A disp. Leali, 3 Frese, 27 Dawidowicz, 28 Slotsager, 70 Fallou, 20 Kastanos, 21 Harroui, 10 Suslov, 79 Sezonienko, 19 Mulattieri, 38 Akalé, 81 Ekuban. All. Marco Baroni

PISA (3-4-2-1): 98 Confente; 13 Primasso, 4 Caracciolo, 3 Angori; 72 Zanon, 14 Loyola, 29 Correia, 7 Leris; 32 Moreo, 10 Tramoni; 8 Pittarello. A disp. 1 Scuffet, 2 Bozhinov, 5 Canestrelli, 26 Coppola, 33 Calabresi, 19 Esteves, 21 Vural, 36 Piccinini, 55 Leone, 23 Marras, 17 Rao, 37 Petagna. All. Paolo Bianco.

ARBITRO: Turrini della sezione di Firenze (Ass. Fontemurato-Zezza). Quarto uomo: Perenzoni. VAR Meraviglia. AVAR Giua

Last modified: Ottobre 25, 2026