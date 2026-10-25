Verona – Pisa 1-1. Al Bentegodi finisce in parità. Marras riprende i gialloblù nel finale

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PISA – Finisce in parità (1-1) al Bentegodi tra Verona e Pisa. Alla rete del vantaggio di Iannoni è arrivato il pareggio di Tommaso Marras. Un buon Pisa che ha avuto tre grandi occasioni nella prima frazione colpendo un doppio palo con Rao. Nella ripresa dopo il vantaggio a sorpresa de padroni di casa, il Pisa ha dominato il campo trovando la rete del pari con un destro al volo di Marras che ha battuto un Perilli super, che ha chiuso più volte la porta alle occasioni della sua ex squadra.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Paolo Bianco deve rinunciare a Matteo Tramoni per un problemino muscolare tenuto a riposo precauzionale. Il tecnico nerazzurro conferma il 3-4-2-1. Davanti a Confente ci sono Calabresi, Primasso e Bozhinov. Zanon e Angori sono gli esterni. Loyola e Correia scelti per la zona nevralgica del campo. Moreo e Rao sono schierati dietro all’unica punta Petagna. Baroni risponde con un 4-3-3 puro. Davanti a Perilli (ex Pisa) ci sono Slotsager ed Edmundsson con Zappa e De Battisti esterni difensivi. Iannoni, La Borgne e Kastanos sono i tre di centrocampo, mentre Livramento, Mosquera e Sarr formano il tridente offensivo. E’ la prima gara da presidente per Damien Comolli che ha seguito la squadra a Verona.

IL PRIMO TEMPO. Verona nella classica casacca gialloblù, Pisa in campo con la casacca arancione con bordi nerazzurri. Parte forte il Verona che va subito alla conclusione con Mosquera, murato in angolo da Angori, Niente di fatto però sul corner dei padroni di casa, che rimangono però in attacco e ci provano ancora con Kastanos, ma il suo tiro è debole e facile preda di Confente. Il Pisa risponde con un contropiede ben orchestrato a destra, ma il cross di Moreo è troppo lungo. Al minuto 11 grande occasione per i nerazzurri con Rao che da sinistra entra in area si accentra, lascia partire un destro che colpisce il palo e attraversa tutta la linea di porta e colpisce l’altro montante. Incredibile.

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L’Hellas si salva da questa grande azione del diciassette di Bianco. Buon momento per il Pisa. Zanon conquista un corner dopo una bella discesa. Dal corner bella palla per Correia sul secondo palo, ma il suo piattone, termina alto sopra la traversa. Ancora una bella occasione per il Pisa. Gara vivace. Botta e risposta tra le due squadre. Da un corner di Sarr il colpo di testa di Slotsager è bloccato da Confente. Al 21′ brutto infortunio per De Battisti, costretto al cambio. L’infortunio sembra serio per il giocatore del Verona che esce in lacrime. Baroni manda in campo Frese. La gara continua ad essere avvincente. Livramento ci prova da posizione decentrata, palla svirgolata sul fondo. Il Pisa controlla ed esercita un buon fraseggio giocando con personalità. Loyola smista una buona serie di palloni, il suo cross dopo uno scambio a destra con Calabresi però è troppo forte, attraversa tutta l’area e termina in fallo laterale dalla parte opposto. Arturo Calabresi poco più tardi ci prova anche fuori area, palla alta sopra la traversa. Il Pisa gioca meglio. Il Verona tenta la combinazione in velocità, ma Angori chiude lo scambio tra Livramento e Zappa. Al minuto 38 altra grande occasione per il Pisa: Petagna apre per Rao in area di rigore, Perilli respinge ancora la sua deviazione sotto porta. Che peccato. Ma non è finita qui. Rao fa ancora la fiera a sinistra, crossa rasoterra in mezzo per l’accorrente Zanon che apre il piattone, ma Perilli ancora si supera e devia in corner. Ma ancora una volta in difficoltà la difesa scaligera con un Rao straripante e un Perilli, ex nerazzurro che chiude ancora una volta la porta. Dopo due minuti di recupero la prima frazione si chiude sullo 0-0 un risultato che va molto stretto al Pisa.

IL SECONDO TEMPO. Non inizia bene la ripresa per il Pisa. Bozhinov e Calabresi si beccano subito il giallo. Calabresi in diffida salterà la sfida di mercoledì contro il Palermo. Il Verona alla prima azione della ripresa passa. Punizione da sinistra di Sarr, Iannoni salta più in alto di tutti in area e batte Confente, che nulla può: 1-0. Il Pisa ora è sotto. La squadra nerazzurra però risponde subito al Verona: Loyola crossa in mezzo un gran pallone sul secondo palo laddove c’è Rao, palla sul fondo. Ancora una palla gol per il Pisa che non è fortunato. I nerazzurri si riversano nell’area scaligera. Mister Bianco opera tre cambi al 59′: dentro Leris per Calabresi, Marras per Zanon e Pittarello per Petagna. Pisa subito pericoloso su azione d’angolo con un colpo di testa di Leris, ancora una volta Perilli si salva allungandosi nell’angolino basso alla sua sinistra. Nel Pisa Bianco si gioca la carta Ferrah richiamando in panchina Rao. Il Verona si rende pericoloso con un tiro cross di Suslov, rifugiandosi in corner. Un Pisa super offensivo che guadagna campo alla ricerca del pareggio. Intanto nel Verona, Suslov è costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare: dentro Lella. Verona in difficoltà. Pisa stabilmente nell’area scaligera. Ci prova con il destro al volo Stefano Moreo, palla deviata in corner. Il Pisa però trova il pareggio al minuto 84. Cross di Angori da sinistra, il pallone in area arriva a Marras dopo un tentativo in rovesciata di Leris, il numero 23 trafigge Perilli con un tiro al volo di destro sotto la traversa: 1-1. Un gol straordinario, il secondo dal suo rientro dopo l’infortunio. Pisa rinvigorito dal pareggio ora ci crede. Dal limite ci prova con un destro a giro Moreo, Perilli blocca la palla. Sono sei i minuti di recupero concessi. C’è spazio anche per Piccinini che rileva Ferrah. Ma al 91′ Turrini espelle Lella (rosso diretto) per un fallo da tergo su Pittarello. Occasione su calcio di punizione per i nerazzurri con Marras che spedisce fuori dai venti metri. Pisa in superiorità numerica negli ultimi minuti del recupero. Viene ammonito anche Piccinini per un fallo in attacco. Finisce 1-1 la gara del Bentegodi.

VERONA – PISA 1-1

VERONA (4-3-3): 34 Perilli; 4 Zappa, 28 Slotsager, 5 Edmundsson, 71 De Battisti (21′ 3 Frese); 44 Iannoni; 17 Le Borgne; 20 Kastanos (46′ 10 Suslov) (78′ 23 Lella); 14 Livramento (68′ 27 Dawidowicz); 25 Mosquera, 9 Sarr (68′ 81 Ekuban). A disp. 1 Leali, 19 Mulattieri, 21 Harroui, 37 Calabrese, 38 Akalè, 70 Cham, 79 Sezonienko. All. Marco Baroni

PISA (3-4-2-1): 98 Confente; 33 Calabresi (59′ 7 Leris), 13 Primasso, 2 Bozhinov; 72 Zanon (59′ 23 Marras), 14 Loyola, 29 Correia, 3 Angori; 32 Moreo, 17 Rao (68′ 11 Ferrah) (89′ 36 Piccinini); 37 Petagna (59′ 8 Pittarello). A disp. 1 Scuffet, 4 Caracciolo, 5 Canestrelli, 19 Esteves, 21 Vural, 26 Coppola, 55 Leone. All. Paolo Bianco.

ARBITRO: Turrini della sezione di Firenze (Ass. Fontemurato-Zezza). Quarto uomo: Perenzoni. VAR Meraviglia. AVAR Giua

RETI: 51′ Iannoni (V), 84′ Marras (P)

NOTE. Angoli 4-7. Ammoniti Bozhinov (P), Calabresi (P), Piccinini (P). Espulso 91′ Lella (V) (rosso diretto). Rec pt 2′; st 5′.

Last modified: Ottobre 25, 2026