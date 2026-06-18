Verde pubblico: 11 milioni di euro per manutenzione, rinnovo arboreo e decoro urbano

Written by Redazione• 8:41 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Comune di Pisa ha pubblicato una gara europea per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico e rinnovo arboreo per il periodo 2026-2028. L’appalto, del valore complessivo stimato di circa 9,8 milioni di euro comprensivo dell’eventuale rinnovo contrattuale, riguarda un affidamento iniziale di due anni, rinnovabile per altri due. Il servizio consentirà di garantire la gestione e la manutenzione dell’intero patrimonio verde comunale, comprendendo la cura delle alberature, dei parchi, dei giardini e delle altre aree verdi presenti sul territorio cittadino.

Tra le attività previste figurano la manutenzione ordinaria delle aree verdi, delle alberature, delle siepi e degli arbusti, gli interventi di potatura e messa in sicurezza, la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe digitale del patrimonio arboreo comunale, la manutenzione degli impianti di irrigazione e delle attrezzature presenti nei parchi, il pronto intervento in caso di emergenze e l’utilizzo di sistemi digitali per la programmazione e il controllo delle attività, oltre alla possibilità di attivare interventi di manutenzione straordinaria.

Particolare attenzione sarà riservata alla gestione del patrimonio arboreo cittadino, attraverso attività di monitoraggio e controlli specialistici finalizzati a garantire la sicurezza e la salute delle piante. Le alberature comunali sono infatti censite e georeferenziate e rappresentano una componente fondamentale del sistema del verde pubblico cittadino.

Parallelamente, il Comune di Pisa sta completando le procedure per l’affidamento del servizio dedicato al decoro urbano per la manutenzione delle aiuole e delle fioriture cittadine, per un importo di oltre un milione di euro.

«In questi anni – dichiara il Sindaco di Pisa, Michele Conti – abbiamo lavorato per trasformare il verde in una delle infrastrutture strategiche della città, ampliando il patrimonio arboreo, portando avanti un importante programma di rinnovo delle alberature esistenti e realizzando nuovi parchi e interventi di forestazione urbana. I risultati sono concreti: siamo passati dai 18.221 alberi del 2018 ai 22.534 censiti ad aprile 2026, mentre il verde urbano è cresciuto da 100 a 130 ettari, con oltre 300mila metri quadrati di nuovi parchi, tra cui Pungilupo e Cittadella, ormai in fase di completamento. La gara che abbiamo pubblicato si inserisce nella visione di Pisa 2050, il progetto con cui stiamo costruendo oggi la città dei prossimi decenni. Quando parliamo di verde pubblico non parliamo soltanto di manutenzione, ma della qualità della vita dei cittadini. Per questo investiamo nella cura delle alberature, dei parchi, delle aiuole e delle fioriture cittadine, con l’obiettivo di avere una città più verde, accogliente e vivibile, con spazi pubblici sempre più fruibili e collegati ai percorsi ciclopedonali. Una città capace di affrontare le sfide ambientali future mantenendo un equilibrio tra sviluppo urbano, qualità degli spazi pubblici e tutela dell’ambiente».

Last modified: Giugno 18, 2026