Venerdì 6 novembre a Nodica l’inaugurazione istituzionale del centro civico, intitolato a Rodolfo “Rudy” Pardini

Written by Redazione• 2:07 pm• Vecchiano, Attualità, Eventi/Spettacolo

Concluso l’intervento di riqualificazione dell’immobile che ospita anche l’asilo nido “Zerotre”: 580 mila euro tra fondi PNRR, MASE e risorse comunali

NODICA (VECCHIANO) – Venerdì 6 novembre 2026, alle ore 17, il Comune di Vecchiano inaugura in maniera istituzionale il Centro Civico di Nodica e lo intitola a Rodolfo Pardini, per tutti «Rudy». La cerimonia, dal titolo «Un uomo, una storia, una comunità», si terrà presso il Centro Civico, in via Bovio a Nodica.

I locali ad oggi ospitano, oltre che l’asilo Nido Zerotre al piano terra, gli ambulatori medici e l’associazione Attiesse Spettacolo al piano superiore.

L’iniziativa di venerdì 6 novembre vuole ricordare la figura di Pardini e il legame che lo ha unito al territorio. Rodolfo Pardini, Sindaco di Vecchiano dal 2001 al 2011, ha segnato i suoi mandati con una visione urbanistica e una tutela dell’ambiente capaci di dialogare senza mai entrare in conflitto.

Con questa cerimonia l’attuale Amministrazione comunale consegna alla comunità un luogo di incontro che porta il nome di una persona che ne ha fatto parte, perché la memoria resti viva negli spazi della vita quotidiana.

«Rodolfo “Rudy” Pardini ha dimostrato che governare il territorio e proteggerlo non sono obiettivi in contrasto, ma parte di un’unica visione. Il territorio non è un patrimonio che riceviamo dal passato: è un bene che ci viene affidato dalle generazioni future, alle quali abbiamo il dovere di riconsegnarlo migliore. È la stessa idea che ha guidato questo intervento: un edificio che ospita servizi per la comunità, dall’asilo nido al centro civico, reso più sicuro, più accogliente e più sostenibile, con meno consumi e con moderni impianti di riscaldamento e climatizzazione. Intitolargli questo luogo significa tenere viva la sua eredità negli spazi in cui Nodica si incontra ogni giorno. Invito tutti a partecipare alla cerimonia di venerdì 6 novembre.» afferma il Sindaco di Vecchiano, Massimiliano Angori.

I lavori. L’intitolazione corona la riqualificazione dell’immobile di Nodica, che ospita al piano terra l’asilo nido “Zerotre” e al primo piano il centro civico. L’investimento complessivo è di 580.000 euro, in due lotti, finanziati con fondi PNRR – Next Generation EU, con il Programma “Siti naturali UNESCO per il Clima 2023” (contributo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, decreto n. 557 dell’11 dicembre 2023, e determinazione dell’Ente Parco n. 183 del 7 marzo 2024) e con risorse del bilancio comunale.

Sono stati creati nuovi posti per la prima infanzia e sono stati realizzati l’adeguamento funzionale, la messa in sicurezza strutturale e l’efficientamento energetico di centro civico e asilo nido. Sono stati rifatti gli impianti, installati nuovi sistemi di climatizzazione caldo/freddo in sostituzione del riscaldamento a gas e ristrutturati gli spazi interni del centro civico al primo piano.

Last modified: Novembre 4, 2026