Written by Novembre 4, 2026 12:56 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Venerdì 20 novembre sciopero generale del personale della sanità

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PISA – Sciopero generale l’intera giornata di venerdì 20 novembre 2026, del personale della sanità indetto da CGIL e USB.

Come ricorda l’azienda in una nota, “come sempre avviene in queste circostanze, dovranno essere garantiti i servizi sanitari essenziali e, per quanto concerne le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, dovrà essere data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi non dimissibili, in ottemperanza a quanto riportato nell’Accordo nazionale 26/09/2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero“.

Last modified: Novembre 4, 2026
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