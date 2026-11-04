Venerdì 20 novembre sciopero generale del personale della sanità

PISA – Sciopero generale l’intera giornata di venerdì 20 novembre 2026, del personale della sanità indetto da CGIL e USB.
Come ricorda l’azienda in una nota, “come sempre avviene in queste circostanze, dovranno essere garantiti i servizi sanitari essenziali e, per quanto concerne le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, dovrà essere data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi non dimissibili, in ottemperanza a quanto riportato nell’Accordo nazionale 26/09/2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero“.Last modified: Novembre 4, 2026