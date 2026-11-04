Vela. La quinta edizione della Winter Series – Trofeo Cetilar inizia nel migliore dei modi

Written by Redazione• 6:42 am• Pisa, Sport

PISA – Inizia nel migliore dei modi la quinta edizione delle 151 Winter Series-Trofeo Cetilar 2026-2027. Manifestazione che vede nel comitato organizzatore lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, lo Yacht Club Livorno e lo Yacht Punta Ala con la collaborazione dei porti di Pisa, Livorno, del Marina di Punta Ala.

Le 151 Winter Series si disputano contemporaneamente a Marina di Pisa/Livorno e a Punta Ala con quattro giornate di regate dal 31 ottobre al 29 novembre, con eventuale recupero il 5 dicembre. È prevista la partecipazione anche di imbarcazioni che disputeranno veleggiate a Rating Fiv su percorsi costieri tra i fari davanti al Litorale pisano.

Le prime due giornate si sono disputate sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre e sono state caratterizzate da vento forte da est. Sabato 15-20 nodi e domenica l’intensità è arrivata fino a 25 nodi che ha consentito la realizzazione di foto spettacolari da parte del fotografo del club pisano Federico Bacci. A fine mattinata di domenica il vento è rinforzato ulteriormente (fino a 35 nodi) e il comitato di regata, presieduto da Giuseppe Scognamillo e coadiuvato da Giovanna Benucci e Fabrizio Gavazzi, ha fatto rientrare la flotta in porto senza disputare la seconda prova in programma.

Poco dopo le 11, sia sabato che domenica, sono state date le partenze che hanno consentito alla flotta di quattordici imbarcazioni di disputare due prove su un percorso a bastone sulle boe di poco più di otto miglia. Entrambe le regate hanno visto un testa a testa tra Black Pekoe III (Cv Cremona) di Ernesto Folli e Lucifero (Ycl) di Lombardi/Cardini subito al comando della flotta seguite da Lucky Star (Lni LI) di Massimo Leoni e Sur (Ycl) di Enrico Dho. Prove intense, specialmente domenica, con raffiche fino a 25 nodi che hanno impegnato gli equipaggi e messo a dura prova le attrezzature. Fortunatamente l’assenza di onda ha aiutato durante la bolina molto rafficata specialmente nell’avvicinamento alla costa di Calambrone.

Nelle due giornate primo in reale Lucifero, il veloce Farr 52, seguito dall’altrettanto veloce Black Pekoe III un Grand Soleil 52 distanziato sempre intorno ai due minuti non sufficienti per la vittoria in tempo compensato che è andata alla barca cremonese. Al terzo posto, in entrambe le giornate, Sur. Tra gli Orc Gran Crociera non sembra avere rivali Altrove (Ycl), la barca del presidente dello Yacht Club Livorno, Gian Luca Conti con Mizar Coccodrillo (Ycrmp) di Franco Di Paco secondo sabato e terzo domenica.

Parti invertite per Arricciaspiccia (Ycl) di Andrea Granchi. Anche a terra l’organizzazione è stata perfetta, dal briefing, alle comunicazioni durante la preparazione delle partenze, fino alla pastasciutta al ristorante dello Yacht Club Livorno al rientro dal mare. Da sottolineare la presenza a bordo di Mizar, nella giornata di sabato, dell’armatore Franco Di Paco classe 1929 al timone della sua barca. Prossimo appuntamento domenica 15 novembre per la terza giornata di regate.

FOTO BACCI

Last modified: Novembre 4, 2026