Vela. Diavolina sul gradino più alto del podio della Rolex Middle Sea Race

Written by Redazione• 9:55 am• Pisa, Sport

PISA – Continuano le performance vincenti delle imbarcazioni targate Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa. È la volta di Diavolina (Ita 3010), il JPK 10,30 di Michele Puggioni sul podio della Rolex Middle Sea Race.

di Andrea Bartelloni

Un podio a questa prestigiosa regata è segno di una performance eccezionale e della presenza in barca non solo di esperti velisti, ma anche di bravi marinai. Una regata di oltre 600 miglia organizzata dal Royal Yacht Club di Malta con partenza e arrivo a Malta che circumnaviga la Sicilia lasciando a sinistra Favignana, Pantelleria e Lampedusa.

Una prova che impegna le imbarcazioni e gli equipaggi e alla quale Diavolina ha partecipato, per la quarta volta.

Partenza venerdì 16 ottobre, “Come sempre, spettacolare dentro la baia con pochissimo vento, ci dice Puggioni, riusciamo a rimanere nel gruppo di testa e a fare l’unica cosa che conta in questi momenti, visto che siamo una delle barche più piccole della flotta: rimanere liberi. Ci riusciamo e usciamo dalla diga foranea con il gruppo di testa. Le barche che ci precedono poggiano senza fare la boa di disimpegno, in un primo momento le seguiamo come delle pecorelle ma una verifica rapida del navigatore ci fa capire che stiamo sbagliando quindi orziamo e andiamo a prendere la boa. Subito dopo gennaker e discesa verso la seconda boa di disimpegno prima di fare prua per la Sicilia, di bolina larga. Andiamo veloci e giriamo la boa primi in reale! Una sensazione incredibile.

Ma sappiamo che 600 miglia sono lunghe e ci facciamo poche illusioni. Decidiamo di rimanere sulla destra del campo aspettando la rotazione del vento che dovrebbe garantirci più pressione».

Le condizioni meteo sono ottime per Diavolina che attraversa lo Stretto di Messina a tutta velocità la domenica mattina incollata ai diretti avversari anche dopo aver passato Stromboli. La discesa verso le Egadi è tranquilla, sappiamo che quel passaggio è cruciale, più di una volta abbiamo perso molte posizioni. Nonostante un approccio conservativo Red Ruby sceglie la rotta più a nord e ci supera. Rimaniamo senza vento per oltre tre ore senza poter fare niente. Un bellissimo uccellino ci sceglie come taxi e dopo essersi rifocillato con briciole di crackers e acqua scende sotto coperta e va a dormire nella cuccetta di sinistra. Proviamo a spiegarli che non può venire con noi ma lui ritorna e si rimette li. Decidiamo di lasciarlo dormire e lo soprannominiamo gìgì. Al mattino di lunedì, a 30 miglia da Pantelleria gìgì si sveglia esce da sottocoperta, si guarda in giro e spicca il volo, con il vento in poppa a 25 nodi, verso l’Africa. Buona fortuna gìgì! Arrivati a Pantelleria procediamo facendo bordi per Lampedusa. A Lampedusa arriviamo di martedì notte, facciamo un approccio corretto e riusciamo a passare veloci per l’ultima galoppata fino a Malta, sempre all’inseguimento del gruppo di testa che nonostante i nostri sforzi rimane molto veloce. Alla mattina arriviamo in prossimità di Malta, con vento in diminuzione, passiamo il canale e ci dirigiamo verso l’ultima boa e poi il traguardo che tagliamo alle 13:30 circa di mercoledì 21 ottobre. Felici e soddisfatti. Con un bel terzo posto di classe a meno di 20 minuti in compensato dal secondo. Dopo 98 ore di regata!».

Oltre a Michele Puggioni (armatore e skipper), facevano parte dell’equipaggio Duccio Ducci, Edoardo Mazzucco, Gianlodovico Gonzaga e Giorgio Tacchi. «La Middle Sea Race è una regata speciale, qualsiasi velista sogna di farla almeno una volta. Il percorso, le condizioni meteorologiche, l’alto livello dei partecipanti, ne fanno una prova unica tra le regate del Mediterraneo. Esserci è una grande soddisfazione. Essere sul podio ancora di più».



Last modified: Novembre 3, 2026