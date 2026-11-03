Valerio Vaccaro sul podio: il karate pisano brilla ai Mondiali in Slovenia

Written by Redazione• 4:52 pm• Pisa, Sport

PISA – L’atleta Valerio Vaccaro e l’An-Kei Karate scrive una nuova, straordinaria pagina di storia sportiva sul tatami internazionale. Dal 22 al 25 ottobre 2026, la città slovena di Capodistria è diventata il centro del mondo per i Campionati del Mondo IKU, l’appuntamento agonistico più importante dell’anno.

A difendere con orgoglio i colori della Toscana e della nazionale italiana c’era l’atleta della pisana A.S.D. An-Kei Karate, guidata con sapienza dal Maestro Andrea Di Gesù, protagonista assoluto di questa memorabile trasferta.

Unico atleta di kata convocato per la Toscana nella spedizione azzurra, Valerio Vaccaro ha affrontato la competizione con una determinazione feroce. Nella specialità della forma, dove la perfezione del movimento sposa la massima concentrazione, l’atleta pisano ha conquistato una straordinaria medaglia di bronzo mondiale, salendo di diritto sul terzo gradino del podio iridato.

Questo traguardo leggendario non è frutto del caso, ma rappresenta il culmine di un percorso di crescita impressionante. Dietro questa medaglia ci sono infatti 8 anni di sacrifici, sudore e intensa pratica costante tra le fila dell’An-Kei Karate e sotto lo sguardo attento del suo Maestro.

Dopo aver già strabiliato l’Europa conquistando il titolo continentale e la medaglia d’oro ai Campionati Europei ETKF 2025, Valerio si conferma oggi come l’atleta di altissimo livello della società pisana e una vera e propria eccellenza del movimento marziale toscano.

Il trionfo di Vaccaro è però solo la punta di un iceberg splendente. L’An-Kei Karate Pisa sta infatti vivendo un vero e proprio momento d’oro, dimostrando la bontà del lavoro del Maestro Di Gesù e di tutto il gruppo di allenatori e consiglieri.

Alle spalle del neo-medagliato mondiale sta crescendo un gruppo solido, affamato e determinato di agonisti emergenti. Tra questi spiccano in particolar modo tre giovani atlete, che con i loro successi occupano già stabilmente i vertici delle classifiche nazionali della FIK. Il futuro del karate pisano è già qui, ed è più luminoso che mai.

Last modified: Novembre 3, 2026