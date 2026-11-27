Written by Redazione• 2:01 pm• Casciana Terme Lari

Sabato 28 novembre alle 11.30 si inaugura il nuovo percorso del Museo del Presepe e delle Attività Agricole. L’appuntamento apre al pubblico l’ampliamento nell’ambito della Via dei Presepi 2026

CASCIANA TERME LARI – Dieci nuove opere ampliano il Museo del Presepe e delle Attività Agricole di Usigliano di Lari. Saranno esposte nell’antica cantina scavata nel tufo della Fattoria Castelli. Al taglio del nastro, sabato 28 novembre alle 11.30, interverranno il vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e Fabrizio Mandorlini, coordinatore dell’Associazione Città dei Presepi.

Il museo occupa gli ambienti di una dimora di fine Settecento. Il percorso passa tra le botti di rovere dell’Ottocento, il coppaio dove si conservava l’olio nei vasi di terracotta e il frantoio con la ruota in pietra, rimasto in funzione fino al 1975. Accanto agli attrezzi agricoli sono esposti i presepi di Claudio Terreni, che ambienta la Natività nei borghi toscani dell’Ottocento e colloca alcune scene all’interno di botti e tini.

«Il museo unisce l’arte presepiale alla memoria delle attività agricole che hanno segnato la storia di queste colline», sottolinea l’assessora alla Cultura Alessandra Dal Canto. L’inaugurazione rientra nel calendario della Via dei Presepi 2026, l’itinerario dedicato alla tradizione presepiale del territorio.

Last modified: Novembre 27, 2026