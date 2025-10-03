Written by Ottobre 3, 2025 5:02 pm Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

Uno Yatch di lusso a fuoco nella Darsena Pisana

HomePisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGEUno Yatch di lusso a fuoco nella Darsena Pisana

PISA – Squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa e Livorno stanno intervenendo dalle ore 14,45 in Via Traversa località Darsena Pisana per un incendio ad un’imbarcazione.

Presso un cantiere navale uno yacht di lusso in allestimento è stato interessato dalle fiamme.

Il personale dei VVF con due autopompe serbatoio, una autobotte ed una autoscala ha estinto l’incendio.

Al momento viene svolta l’opera di bonifica e i rilievi per l’accertamento delle cause. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Last modified: Ottobre 3, 2025
Previous Story
A fuoco un garage accanto ad un’edificio

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti