Università di Pisa, Zucchi: “Finanziamenti legati al costo della vita”. L’anno accademico si apre nel segno della pace

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Alla Sapienza gli interventi di Alberto Cairo e Susanna Fioretti sull’impegno in Afghanistan. Il rettore denuncia il progressivo impoverimento dell’università pubblica.

PISA – Un appello alla politica per garantire il futuro dell’università pubblica e la conferma dell’impegno per la pace. Sono i temi al centro dell’inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027 dell’Università di Pisa, celebrata martedì 27 ottobre nell’Aula Magna Nuova del Palazzo della Sapienza.

Il rettore Riccardo Zucchi ha chiesto a tutte le forze politiche di agganciare il Fondo di Finanziamento Ordinario all’aumento del costo della vita. Il mancato adeguamento delle risorse all’inflazione, ha spiegato, determina un deterioramento dei bilanci che gli interventi temporanei non riescono ad arrestare, compromettendo formazione, ricerca e diritto allo studio.

Zucchi ha inoltre ricordato la scelta dell’Ateneo di inserire la pace nel proprio Statuto e di non intraprendere attività finalizzate allo sviluppo o al perfezionamento di armi da guerra, esprimendo preoccupazione per la corsa internazionale al riarmo.

Alla cerimonia hanno portato i saluti istituzionali l’assessora regionale Cristina Manetti e il sindaco Michele Conti. Giuseppe Bagnato, rappresentante del personale tecnico amministrativo, ha richiamato le difficoltà legate a risorse, retribuzioni e precarietà. La presidente del Consiglio Studentesco Iris D’Alessandro si è soffermata sulle conseguenze del sottofinanziamento e sulle diverse forme di violenza, dall’esclusione sociale alla guerra.

Iris D’ Alessandro_presidentessa_consiglio_studentesco

Ospiti dell’inaugurazione Susanna Fioretti e Alberto Cairo, vicepresidente e presidente di NOVE Caring Humans. Fioretti ha raccontato i progetti per la formazione e l’autonomia economica delle donne in Afghanistan; Cairo ha dedicato la prolusione alla riabilitazione e all’inclusione delle persone con disabilità attraverso istruzione, lavoro e sport.

Alberto Cairo

La conclusione è stata affidata alla musica, con un momento introdotto dalla prorettrice Enza Pellecchia. Maristella Patuzzi ha suonato il Violino dell’Orchestra del Mare, realizzato dai detenuti del carcere di Opera con il legno delle imbarcazioni approdate a Lampedusa. Il programma ha coinvolto anche il Coro dell’Università, diretto da Stefano Barandoni.

Gli interventi e la registrazione della cerimonia sono disponibili sul sito dell’Università di Pisa.

Last modified: Ottobre 27, 2026