Università di Pisa: Alessio Zanelli vince il Premio Scienze 2023 per la migliore tesi magistrale

PISA – Alessio Zanelli, dottorando presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, ha vinto il premio con.Scienze 2023 per la migliore tesi magistrale. La cerimonia di premiazione si terrà online l’11 luglio alle 10.30, con la partecipazione del direttore del dipartimento, prof. Massimo Dal Monte, e del tutor accademico di Zanelli, prof. Marco Onorati.

Zanelli ha sviluppato modelli tridimensionali del sistema nervoso centrale umano, utilizzando cellule staminali pluripotenti indotte per creare organoidi che mimano la corteccia cerebrale e il midollo spinale, unendoli poi in assembloidi cortico-spinali. Questi modelli innovativi sono utili per studiare malattie neurodegenerative e lesioni spinali.

Il premio con.Scienze, istituito nel 2019, è promosso dalla Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie di Scienze e Tecnologie per collegare le strutture accademiche scientifiche italiane.

Luglio 10, 2024