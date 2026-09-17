Università di Pisa, 1,8 milioni per 75 progetti di ricerca innovativi

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PISA – Sono 75 i Progetti di ricerca esplorativi finanziati dall’Università di Pisa con uno stanziamento complessivo di circa 1,8 milioni di euro. La selezione, approvata dal Senato accademico nella seduta del 17 settembre, conclude un iter al quale hanno partecipato 182 proposte.

Ben 47 progetti nascono dalla collaborazione tra più dipartimenti. Le ricerche, in gran parte di durata biennale, spaziano dalle scienze mediche e naturali all’ingegneria, fino alle discipline umanistiche, giuridiche, economiche e sociali.

Il nuovo strumento permetterà a ricercatrici e ricercatori di verificare la solidità di idee ancora in una fase iniziale e trasformarle successivamente in proposte competitive per i programmi di finanziamento europei, rafforzando la capacità dell’Ateneo di attrarre risorse e competere a livello internazionale.

«L’Università di Pisa è tra le prime a dotarsi di uno strumento che favorisce collaborazioni interdisciplinari – dichiara Andrea Bonaccorsi, delegato del rettore per i Progetti strategici –. La selezione ha premiato ricerche innovative e scientificamente eccellenti, coordinate da giovani e in larga parte fondate su collaborazioni trasversali tra dipartimenti».

L’elenco dei progetti finanziati è disponibile sul sito dell’Ateneo.

Last modified: Settembre 17, 2026