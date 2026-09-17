Written by Settembre 17, 2026 1:26 pm Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

Università di Pisa, 1,8 milioni per 75 progetti di ricerca innovativi

HomePisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGEUniversità di Pisa, 1,8 milioni per 75 progetti di ricerca innovativi

PISA – Sono 75 i Progetti di ricerca esplorativi finanziati dall’Università di Pisa con uno stanziamento complessivo di circa 1,8 milioni di euro. La selezione, approvata dal Senato accademico nella seduta del 17 settembre, conclude un iter al quale hanno partecipato 182 proposte.

Ben 47 progetti nascono dalla collaborazione tra più dipartimenti. Le ricerche, in gran parte di durata biennale, spaziano dalle scienze mediche e naturali all’ingegneria, fino alle discipline umanistiche, giuridiche, economiche e sociali.

Il nuovo strumento permetterà a ricercatrici e ricercatori di verificare la solidità di idee ancora in una fase iniziale e trasformarle successivamente in proposte competitive per i programmi di finanziamento europei, rafforzando la capacità dell’Ateneo di attrarre risorse e competere a livello internazionale.

«L’Università di Pisa è tra le prime a dotarsi di uno strumento che favorisce collaborazioni interdisciplinari – dichiara Andrea Bonaccorsi, delegato del rettore per i Progetti strategici –. La selezione ha premiato ricerche innovative e scientificamente eccellenti, coordinate da giovani e in larga parte fondate su collaborazioni trasversali tra dipartimenti».

L’elenco dei progetti finanziati è disponibile sul sito dell’Ateneo.

Last modified: Settembre 17, 2026
Previous Story
Pisa, lavori al sottopasso di via Gabba: chiusura dal 21 al 26 settembre
Next Story
Bike2Work, università ed enti di ricerca in bicicletta per le strade di Pisa

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti