Written by Redazione• 12:38 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

L’Ateneo punta a rafforzare l’orientamento e il mentoring attraverso la rete di chi ha studiato a Pisa. La reunion si terrà dalle 18 alle 22.30 al Pala Todisco di San Giuliano Terme

PISA – L’Università di Pisa si appresta ad approvare il nuovo Regolamento Alumni, pensato per dare una struttura stabile alla rete delle ex allieve e degli ex allievi. L’obiettivo, spiega Chiara Galletti, delegata dell’Ateneo per le relazioni con le imprese, è favorire lo scambio di esperienze tra chi ha già avviato un percorso professionale e chi si affaccia al mondo del lavoro, oltre a promuovere collaborazioni con enti e imprese del territorio.

In questo contesto si inserisce la seconda edizione di «Connessioni», in programma venerdì 27 novembre, dalle 18 alle 22.30, al Pala Todisco. A condurre la serata sarà Federico Pecchia, speaker di Radio Deejay e attore, laureato in Economia all’Università di Pisa, dove ha mosso i primi passi alla radio con l’emittente studentesca RadioEco.

Tra gli ospiti ci saranno il naturalista e divulgatore Nicola Messina, i protagonisti del progetto Sulle ali dell’amicizia e Giovanna Maina, docente di Storia del cinema all’Università di Torino. La compagnia teatrale I Sacchi di Sabbia festeggerà i suoi trent’anni ripercorrendo la propria storia attraverso il documentario Più verve non serve, in dialogo con Ico Gattai e il regista Davide Barbafiera. Dopo l’apericena, la serata si chiuderà con il DJ set di Giovanna Maina.

Il programma completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito Alumni UniPi. Per raggiungere il Pala Todisco è disponibile anche un servizio gratuito di condivisione dei passaggi tramite FAHRPOOL.

Last modified: Novembre 23, 2026