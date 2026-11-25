Written by Redazione• 12:03 pm• Pisa, Attualità, Cultura

Il presidente di Azione Universitaria Pisa cita materiali su identità di genere, linguaggio neutro, slogan pro-Palestina e dichiarazioni di Berlusconi. L’associazione annuncia una richiesta di chiarimenti

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Matteo Becherini, presidente di Ateneo di Azione Universitaria a Pisa.

«Ore di lezioni universitarie trasformate in propaganda politica». È l’accusa di Matteo Becherini, presidente di Ateneo di Azione Universitaria Pisa, sui contenuti dell’insegnamento di Linguistica e Traduzione della Lingua Inglese II dell’Università di Pisa. Nel suo intervento del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Becherini sostiene che alcuni dei temi affrontati a lezione mettano in discussione il significato della parola «donna».

Becherini afferma di aver ricevuto da alcuni studenti materiali che sarebbero stati proiettati in aula. Tra gli esempi cita immagini che definisce di «uomini incinti» e una discussione su come rendere neutra rispetto al genere anche la lingua italiana. Contesta inoltre il modo in cui, a suo dire, sono stati presentati il cosiddetto «matrimonio lavanda», descritto come strumento per «rendere queer la famiglia tradizionale», e l’uso del pronome neutro, che nei materiali sarebbe associato alla «giustizia sociale». Tra gli esempi linguistici indica l’uso di person-hours in sostituzione di man-hours.

Il presidente di Azione Universitaria riferisce anche che a lezione sarebbero stati discussi slogan come «Dal fiume al mare» e «Morte all’esercito israeliano», insieme ad articoli in cui gli autori dell’attacco del 7 ottobre vengono definiti «militanti». Becherini contesta infine lo spazio dedicato alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi e ad articoli che lo descrivono come sessista.

L’associazione mette in discussione la pertinenza di questi contenuti rispetto agli obiettivi del corso e annuncia che si rivolgerà alle sedi competenti per verificare le segnalazioni degli studenti e chiedere chiarimenti.

immagini presenti nelle slide ufficiali del corso

Last modified: Novembre 25, 2026