Unione e sostegno: iniziativa a Pisa in difesa delle forze dell’ordine

Scritto da admin• 10:39 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Susanna Ceccardi, Europarlamentare della Lega

“Ho voluto organizzare questa iniziativa per mandare un messaggio chiaro di vicinanza e solidarietà alle nostre forze dell’ordine. L’ho fatto soprattutto perché in questo periodo di manifestazioni di piazza, in cui la sicurezza pubblica assume un’importanza centrale, stiamo assistendo ad attacchi indiscriminati e ingiusti, perpetrati da gruppi organizzati e fazioni politiche irresponsabili, nei confronti degli uomini e delle donne in divisa quotidianamente impegnate nel tutelare l’incolumità e assicurare la protezione di tutti i cittadini. Questi attacchi hanno colpito anche i figli degli agenti, dileggiati e minacciati in classe: una cosa vergognosa. Oggi ristabiliamo alcune verità su quello che è accaduto in piazza a Pisa e sul clima culturale che stiamo purtroppo vivendo. Inoltre ribadiamo che io e la Lega stiamo e saremo sempre dalla parte delle forze dell’ordine” si legge nella nota. ” Ho organizzato “Il ruolo del Governo e dell’Europa per la nostra sicurezza” iniziativa arricchita da un messaggio inviato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a cui hanno partecipato il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni (in collegamento), il segretario generale del Sap, Sindacato autonomo di polizia, Gianni Tonelli e l’esperto del settore difesa personale Manuel Spadaccini. Nei confronti delle nostre Forze di Polizia, è in atto un tentativo di delegittimazione e denigrazione che va respinto con la massima fermezza,” ha dichiarato il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni. “Il sostegno del Viminale e del Governo verso le Forze dell’Ordine è inequivocabile. Infine, nel pacchetto sicurezza, approvato in Consiglio dei Ministri, il Governo ha previsto una serie di norme tese ad incrementare la tutela dell’incolumità degli agenti in servizio.” “Nei fatti di Pisa, ci sono comportamenti che hanno determinato una reazione più che legittima da parte degli operatori delle forze dell’ordine,” ha aggiunto il segretario del Sap Gianni Tonelli. “Vogliamo rispondere di ogni nostro respiro, quindi chiediamo massima trasparenza e l’uso di telecamere su tutte le divise, su tutte le auto, in tutte le celle di sicurezza.” “I tempi stanno cambiando, le esigenze di servizio pure,” ha detto infine Manuel Spadaccini, istruttore professionista che si occupa di formazione alla difesa personale di forze dell’ordine e privati cittadini. “Occorre adattarsi alla situazione e fornire un’idonea, aggiornata e più corposa formazione alle Forze dell’Ordine”, conclude il comunicato.

Last modified: Aprile 15, 2024