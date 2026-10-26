Una strada o un giardino per Enzo Tortora: presentata a Pisa la proposta del Partito Liberaldemocratico

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PISA – Si è svolto sabato scorso, al Royal Victoria Hotel di Pisa, l’incontro promosso dal Partito Liberaldemocratico per presentare la proposta di intitolare a Enzo Tortora una strada o un giardino della città.

Luca Anselmi, della Direzione regionale del PLD, ha ricordato perché Tortora rappresenti una figura simbolo delle vittime di errori giudiziari. Alla memoria del conduttore televisivo, una figura a cui il pubblico era profondamente affezionato, si lega quella di una vita stravolta dall’arresto improvviso: una vicenda che resta un richiamo alle conseguenze umane di un’ingiustizia.

Francesca Scopelliti, presidente della Fondazione Internazionale per la Giustizia Enzo Tortora, ha sottolineato che questa intitolazione è una questione di civiltà. Va fatta intendendola come un monito costante per le generazioni future, una presenza viva e scomoda nella quotidianità della nostra città.

“Perché quando un giovane camminerà per quella strada”, ha continuato Francesca Scopelliti, “e leggerà quel nome, Enzo Tortora, non deve pensare a una storia polverosa del passato, a una cronaca nera degli anni ’80 ormai archiviata. Deve capire che quel nome parla di lui, del suo presente e del suo futuro. Deve ricordare che lo Stato di diritto non è un concetto astratto dei libri di scuola, né un privilegio acquisito una volta per tutte. Lo Stato di diritto è una conquista fragile, che si sgretola ogni volta che un cittadino viene privato della propria dignità, ogni volta che la presunzione di innocenza viene calpestata dalla gogna mediatica e dalla fretta giustizialista. Purtroppo, la tragedia della giustizia nel nostro Paese è che ce ne occupiamo soltanto quando tocca a noi. Ce ne ricordiamo solo quando un familiare, un amico, o noi stessi veniamo inghiottiti da quel tritacarne. Quando la nostra vita viene massacrata da un errore, da una superficialità, da una sentenza pronunciata prima ancora del processo. Intitolare una strada a Enzo Tortora anche a Pisa serve esattamente a sradicare questa indifferenza. Serve a dire: non aspettare che il tritacarne inghiotta te o chi ami per capire quanto sia sacra la tutela dei diritti di ciascuno.“



Serena Caputo, presidente della Camera Penale di Pisa, ha richiamato l’attenzione sulla gravità degli errori giudiziari, un problema che riguarda tutti i cittadini. Secondo le statistiche ricordate nel corso dell’incontro, ogni giorno tre persone sono vittime di un errore giudiziario.

All’incontro erano presenti anche Frida Scarpa, assessore del comune di Pisa, ed Elena Cardiello, segretaria regionale del Partito Liberaldemocratico Toscana. L’assessore Scarpa è intervenuta per un saluto e per esprimere il proprio sostegno alla proposta, evidenziando l’importanza di coinvolgere le scuole in occasione dell’intitolazione, affinché la vicenda di Tortora e il tema degli errori giudiziari possano essere conosciuti e discussi anche dalle giovani generazioni.

Tra le ipotesi emerse, l’intitolazione di una strada che conduca al tribunale oppure di un giardino: uno spazio in cui il nome di Tortora, vittima della malagiustizia, possa continuare a parlare ai cittadini e ai più giovani.

La proposta sarà ora presentata dal Partito Liberaldemocratico al Consiglio comunale di Pisa, con l’auspicio che, oltre al sostegno già manifestato da Forza Italia con la presenza all’incontro del suo segretario provinciale Lorenzo Paladini, anche altre forze politiche vogliano aderire.

Last modified: Ottobre 26, 2026