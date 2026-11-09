Una passerella sull’Arno e un impianto sportivo: concorso di idee per studenti universitari

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Iscrizioni gratuite fino al 30 novembre ad “Aduna BIM Challenge”. In palio 2mila euro per proposte sviluppate con la metodologia BIM.

PISA– Un impianto sportivo polivalente a Ospedaletto e una passerella ciclopedonale sull’Arno, all’altezza del viale delle Piagge. Sono i due interventi al centro di “Aduna BIM Challenge”, concorso nazionale di idee rivolto agli studenti universitari di ingegneria, architettura e informatica.

L’iniziativa è promossa dalla startup pisana Aduna s.r.l., con il patrocinio del Comune di Pisa e dell’Università di Pisa. Le iscrizioni sono gratuite e aperte fino al 30 novembre 2026; gli elaborati dovranno essere consegnati entro il 15 marzo 2027. La proclamazione dei vincitori è prevista in primavera.

Le aree sono state individuate insieme agli uffici tecnici comunali tra gli interventi previsti dal nuovo Piano Operativo. Gli studenti potranno scegliere uno dei due temi e partecipare individualmente o in gruppi di massimo quattro persone, sviluppando la proposta attraverso il BIM, Building Information Modeling, metodologia che integra in un modello digitale le caratteristiche dell’opera.

«Il progetto mette in relazione il mondo universitario e l’amministrazione comunale, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi con esigenze concrete della nostra città», dichiara l’assessore all’urbanistica Massimo Dringoli. L’obiettivo, aggiunge, è raccogliere idee e soluzioni innovative utili alla futura progettazione di opere che l’amministrazione intende inserire nella programmazione dei lavori pubblici.

I partecipanti avranno a disposizione le licenze della suite Aduna, un webinar formativo riservato, tutorial e materiali dedicati. Dovranno presentare un modello progettuale con file IFC, una relazione illustrativa, una tavola di progetto e un computo metrico.

La valutazione terrà conto della qualità progettuale, della modellazione BIM, dell’utilizzo della suite Aduna e degli elementi di innovazione, compreso l’impiego dell’intelligenza artificiale.

Il montepremi di 2.000 euro, finanziato interamente da Aduna, sarà suddiviso tra i primi tre classificati: 1.250 euro al primo, 500 al secondo e 250 al terzo.

Regolamento, informazioni e iscrizioni su www.aduna.eu/bimchallenge.

Last modified: Novembre 9, 2026