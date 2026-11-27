Written by Redazione• 11:00 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Si chiama Dorvillea ariannae ed è un minuscolo anellide scoperto nel Mediterraneo. Il nome rende omaggio alla ricerca della professoressa pisana, che studia come il movimento dei vermi marini possa ispirare nuovi dispositivi medici.

PISA- Una nuova specie di verme marino porta il nome di Arianna Menciassi, professoressa ordinaria alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. La Dorvillea ariannae è stata descritta sulla rivista Scientific Reports da un gruppo di ricerca coordinato da Luigi Musco, dell’Università del Salento.

L’anellide è quasi indistinguibile a occhio nudo e si muove tra i sedimenti del fondale aiutandosi con le setole. Le analisi genetiche hanno permesso ai ricercatori di riconoscerlo come una specie finora sconosciuta.

Il nome scelto dal gruppo di ricerca riconosce il ruolo di Menciassi nel progetto europeo MAPWORMS, che riunisce biologi marini, matematici ed esperti di materiali e robotica. Il progetto studia come i vermi marini cambiano forma e si adattano all’ambiente per trarne spunto nella progettazione di dispositivi flessibili, anche per applicazioni biomediche.

Menciassi ha sottolineato come la collaborazione abbia permesso ai gruppi di raggiungere obiettivi diversi: mentre il suo team studiava come riprodurre quelle capacità nei dispositivi, i ricercatori impegnati nello studio della biodiversità identificavano la nuova specie.

Lo studio su Scientific Reports

Last modified: Novembre 27, 2026