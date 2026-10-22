“Una notte gratis per chi arriva al Galilei”: la proposta delle associazioni a Bottai

Written by Redazione• 2:23 pm• Pisa, Attualità

L’invito a seguire il modello di Bergamo per prolungare i soggiorni a Pisa, coinvolgendo aeroporto, alberghi e istituzioni culturali.

PISA– Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Comitato Piccoli Azionisti Toscana Aeroporti, Associazione degli Amici di Pisa, Associazione Ponte di Mezzo, Movimento OPI, Associazione Madre Terra Nostra e Compagnia di Calci.

Un progetto che unisca aeroporto, strutture ricettive e offerta culturale per convincere chi atterra al Galilei a fermarsi più a lungo sul territorio. È la proposta rivolta a Stefano Bottai, vicepresidente dell’Unione Industriale Pisana e di Toscana Aeroporti, da sei realtà associative pisane.

A firmare l’intervento sono Comitato Piccoli Azionisti Toscana Aeroporti, Associazione degli Amici di Pisa, Associazione Ponte di Mezzo, Movimento OPI, Associazione Madre Terra Nostra e Compagnia di Calci.

Lo spunto arriva dalle dichiarazioni di Bottai sull’ampliamento del terminal e sulla necessità di rendere Pisa più accogliente, aumentando la permanenza dei visitatori e le ricadute economiche del turismo.

Le associazioni suggeriscono di prendere esempio da “Fly to Bergamo”, iniziativa che, secondo quanto illustrano nella nota, coinvolge il gestore aeroportuale Sacbo, l’Accademia Carrara e le organizzazioni del commercio, insieme a oltre cento strutture ricettive.

Il modello prevede una notte gratuita su tre per chi arriva all’aeroporto di Orio al Serio, accompagnata da servizi e opportunità per conoscere il territorio: accesso prioritario ai controlli di sicurezza per il volo di ritorno, ingresso al museo, prodotti locali e proposte di itinerari.

L’obiettivo delle associazioni è costruire anche a Pisa un’offerta coordinata, capace di collegare l’arrivo in aeroporto alla scoperta della città e delle sue attrazioni, favorendo soggiorni più lunghi rispetto al turismo di passaggio.

«Noi suggeriamo a Bottai di attivarsi per mutuare su Pisa l’iniziativa Visit Bergamo», scrivono i firmatari, indicando nella collaborazione tra trasporto aereo, ospitalità e cultura una strada per rafforzare l’indotto locale. «In questo caso è utile copiare», concludono.

Last modified: Ottobre 22, 2026