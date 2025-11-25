Un vero e proprio viaggio culinario mangiare da Sora Bruna

Written by admin• 5:01 pm• Redazionale aziende

La Trattoria “Sora Bruna”, che si trova a San Giuliano Terme (Pisa) all’indirizzo Viale di Boboli n.9, è nata tre anni e mezzo fa dalla profonda passione e dall’amore che la sua titolare, Michela Saviozzi, nutriva per il proprio lavoro, tanto da spingerla ad aprire una propria attività.

di Alice Bani

Il “Sora Bruna” è rapidamente entrato nel cuore dei suoi clienti grazie alla sua proposta gastronomica che celebra la cucina tipica toscana in tutta la sua ricchezza e varietà. Il menù di Michela non si limita a un’unica tradizione locale, ma spazia tra le diverse culture gastronomiche della Toscana, offrendo un vero e proprio viaggio culinario. Tra i piatti proposti spiccano: i tortelli lucchesi; i pici, originari della tradizione senese; il peposo fiorentino e diverse specialità di mare come il cacciucco alla viareggina e le pennette alla trabaccolara.

Il “Sora Bruna” non è solo una trattoria dove poter gustare degli ottimi piatti, ma anche un vivace luogo di aggregazione e intrattenimento. Fin dall’apertura, Michela è affiancata in sala da Alessandro, collaboratore e direttore artistico del locale, ed in cucina dal suo valente aiuto cuoco Gabriele.

Alessandro, che cura l’aspetto organizzativo del “Sora Bruna”, ha scelto di dedicare un ampio spazio alla musica e agli eventi. Uno degli eventi principali, che viene proposto a settimane alterne, è il karaoke del giovedì sera. Ogni sabato sera, invece, l’atmosfera è allietata da musica live con le esibizioni di cantanti e musicisti provenienti dalle più disparate realtà toscane.

Oltre agli eventi musicali e canori, il ristorante si distingue per il suo impegno nel sociale, infatti, per il mese di dicembre il “Sora Bruna” ha organizzato un’importante serata di beneficenza. L’evento è interamente dedicato all’associazione OIPA, un’organizzazione di volontariato che si dedica alla protezione e valorizzazione della natura e dell’ambiente, alla difesa degli animali contro qualsiasi forma di maltrattamento, promuovendo un’alimentazione vegana e vegetariana. L’obiettivo della serata è supportare l’associazione fornendo aiuto per l’acquisto di cibo, medicine e altre diverse necessità. Il ricavato totale della cena sarà devoluto a favore dell’associazione, trasformando una serata di convivialità in un gesto concreto di solidarietà e supporto.

In vista del periodo più bello dell’anno, il “Sora Bruna” sta organizzando, oltre ai classici appuntamenti del pranzo di Natale e della cena di San Silvestro, due eventi speciali collaterali interamente dedicati alle famiglie e ai bambini.

Le giornate del 14 e 21 dicembre saranno dedicate allo stare insieme, circondati dalla magia del Natale, dalla mattina fino al pomeriggio. Il programma dell’evento prevede laboratori creativi per adulti e bambini con l’opportunità di scrivere una letterina a Babbo Natale e consegnargliela di persona. Saranno presenti anche stand di street food con pietanze calde servite al momento e la possibilità di acquistare decorazioni natalizie realizzate a mano. La titolare e i collaboratori del “Sora Bruna” ci tengono a offrire ai loro clienti un’esperienza completa e magica, in attesa delle feste.

Per maggiori dettagli sul ristorante, sul calendario musicale o sugli eventi speciali, è possibile contattare direttamente la Trattoria “Sora Bruna”.

