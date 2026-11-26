Written by Redazione• 2:03 pm• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

Il 28 novembre quattro appuntamenti tra la libreria Roma–Ubik, il Crec del Villaggio Piaggio e la Biblioteca Gronchi. In programma anche una raccolta di brani per pianoforte

PONTEDERA – Libri, musica e calcio nel pomeriggio di sabato 28 novembre. Si comincia con due appuntamenti alle 16.30. Alla libreria Roma–Ubik, Marco Vichi presenterà Quel che sembra, il nuovo libro con protagonista il commissario Bordelli. Alla stessa ora, al Crec del Villaggio Piaggio, Michelangelo Boccaccio presenterà Il regno sommerso. 28 brani pianistici progressivi, nell’ambito del ciclo «Incontri d’autore» curato dall’Accademia Musicale Glenn Gould.

Alle 17.45, nell’auditorium del Crec, sarà la volta di Quando eravamo campioni, quattro storie per quattro mondiali, il libro di Massimiliano Nassi illustrato da Massimo Bernacchi. Il volume intreccia le quattro vittorie mondiali della Nazionale italiana con altrettante storie di vita. L’incontro è realizzato con il sostegno della Fondazione per la Cultura Pontedera e di Tagete Edizioni.

A chiudere il pomeriggio, alle 18.30 nell’auditorium della Biblioteca comunale Giovanni Gronchi, sarà l’incontro dedicato a Luciano Bianciardi. Lo scrittore Sacha Naspini e il docente Fabio Canessa ripercorreranno la vita e le opere dell’autore, giornalista e traduttore che raccontò l’Italia del dopoguerra e del boom economico.

Last modified: Novembre 26, 2026