Written by Redazione• 3:29 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Domenica 22 novembre alle 16.30 all’Hotel Galilei la 22ª edizione dell’iniziativa di AOPI. L’appuntamento sarà dedicato alla memoria dello storico volontario Piero Fedeli. Ingresso gratuito con offerta libera

PISA – Musica, danza e spettacolo per sostenere chi affronta una malattia oncologica e far conoscere le attività dell’Associazione Oncologica Pisana “Piero Trivella”. Torna domenica 22 novembre alle 16.30, all’Hotel Galilei, “Un Ricciolo per la Vita”, la manifestazione giunta alla 22ª edizione.

L’evento, a ingresso gratuito con offerta libera, richiama l’attenzione in particolare sul servizio parrucche, rivolto alle persone che affrontano la perdita dei capelli durante le cure chemioterapiche. L’edizione 2026 sarà dedicata alla memoria di Piero Fedeli, storico volontario e ideatore del servizio.

L’iniziativa è stata presentata a Palazzo Gambacorti dall’assessora alle politiche socio-sanitarie Giovanna Bonanno, insieme al presidente di AOPI Marco Rossi, alla vicepresidente Paola Meucci e alla tesoriera Maria Giovanna Trivella. La manifestazione ha il patrocinio di Comune e Provincia di Pisa e ISPRO.

«“Un Ricciolo per la Vita” è un’iniziativa di grande valore umano e sociale, che da oltre vent’anni offre un aiuto concreto a chi affronta le conseguenze delle terapie oncologiche», sottolinea Bonanno, ringraziando l’associazione e i volontari per il sostegno ai malati e alle loro famiglie.

Il programma vedrà alternarsi cantanti di musica leggera e lirica, attori, ballerine e indossatrici. A condurre saranno Stefano Bini e Serena Martinelli, con la direzione artistica dello stesso Bini.

Un ricordo particolare sarà riservato a Fedeli, presente nell’associazione fin dalle origini, nel 1987, componente del Consiglio direttivo dal 2003 e vicepresidente dal 2012. Il suo impegno ha contribuito alla nascita e allo sviluppo del servizio parrucche, trasformando l’esperienza professionale nel mondo dell’acconciatura in un sostegno ai pazienti.

Insieme alla moglie Marcella Toni, Fedeli ha organizzato venti edizioni di “Un Ricciolo per la Vita”, l’ultima delle quali nel 2016, contribuendo a consolidare un appuntamento che unisce spettacolo, volontariato e vicinanza alle persone.

Last modified: Novembre 17, 2026