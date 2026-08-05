Un mare di eventi nel week-end di Eliopoli Summer a Calambrone. Si parte con Pedana Pandemonium

Written by Redazione• 10:14 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

CALAMBRONE – Mercoledi 5 agosto dalle ore 20 in poi alla Pedana Pandemonium si tiene una selezione musicale anni 80 e 90 a cura di Biuller DJ all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Giovedi 6 agosto, sul palco centrale una altra serata di Estate con Il Tirreno nella quale il direttore Cristiano Marcacci e Massimo Marini intervistano Deborah Bergamini vice segretaria nazionale di Forza Italia in una serata con tanti temi di attualità italiana e internazionale oltre all’analisi sul futuro governo del nostro paese.

Il weekend poi preseguirà con altri appuntamenti con la musica venerdi 7 agosto con il tributo a Lady Gaga e il teatro sabato 8 agosto con Katia Beni e Benedetta Giuntini e domenica 9 agosto con il duo comedy show Appiccicaticci.

Tutti gli eventi sono a titolo gratuito

Last modified: Agosto 5, 2026