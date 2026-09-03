Un intestino umano che riproduce la peristalsi: il nuovo modello sviluppato dall’Università di Pisa

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Pubblicato su Results in Engineering, lo studio coordinato dal professore Giovanni Vozzi del gruppo di biofabbricazione.

PISA- Un modello di intestino umano capace di “muoversi” come quello reale, riproducendo in laboratorio la peristalsi e le sollecitazioni meccaniche alle quali sono quotidianamente sottoposte le cellule intestinali.

È il risultato dello studio pubblicato sulla rivista scientifica “Results in Engineering” dal gruppo di biofabbricazione coordinato da Giovanni Vozzi, docente del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e del Centro di ricerca “E. Piaggio” dell’Università di Pisa. La ricerca è stata condotta in collaborazione con Yu Shrike Zhang del Brigham and Women’s Hospital e della Harvard Medical School di Boston.

Il nuovo dispositivo, tecnicamente un bioreattore, ricrea un ambiente molto più vicino a quello dell’intestino umano rispetto ai modelli tradizionali e garantisce la vitalità delle cellule per almeno 28 giorni.

Il sistema non si limita a coltivare le cellule, ma riproduce anche la peristalsi, il movimento ritmico indispensabile al corretto funzionamento dell’intestino. Grazie a questo stimolo meccanico, le cellule si organizzano spontaneamente in strutture tridimensionali simili ai villi intestinali.

«Il nostro obiettivo era superare i limiti dei modelli oggi disponibili, che riproducono soltanto in parte l’ambiente intestinale – spiega Giovanni Vozzi –. Abbiamo dimostrato che il movimento meccanico dell’intestino non è un semplice dettaglio fisiologico, ma un fattore essenziale per guidare lo sviluppo di un tessuto più realistico».

«Disporre di modelli che imitano fedelmente il comportamento dell’intestino umano significa poter studiare con maggiore precisione le malattie, valutare l’efficacia di nuovi farmaci e ridurre progressivamente il ricorso alla sperimentazione animale».

Il bioreattore è stato sviluppato nell’ambito di un progetto di dottorato e del progetto MICRO-B, finanziato attraverso il Bando per dimostratori tecnologici 2022 dell’Università di Pisa. Il dispositivo è stato brevettato in collaborazione con il gruppo coordinato da Emilia Ghelardi, docente del Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia dell’Ateneo.

Rispetto ai dispositivi attualmente disponibili, il nuovo sistema presenta costi di realizzazione contenuti, un’architettura modulare e la capacità di riprodurre in maniera fisiologicamente realistica le sollecitazioni alle quali è sottoposta la parete intestinale.

Le possibili applicazioni vanno oltre lo studio della barriera intestinale. Grazie alla sua versatilità, il bioreattore potrà essere collegato ad altri modelli biologici, a partire da quello del microbiota intestinale già sviluppato dagli stessi ricercatori.

Il prossimo passo sarà integrare il nuovo modello intestinale con altri tessuti, con l’obiettivo di ricostruire in laboratorio l’asse microbiota-intestino-cuore-cervello e studiare l’origine e l’evoluzione delle malattie cardiovascolari e neurodegenerative.

Questa linea di ricerca è già al centro di due progetti di dottorato che coinvolgono, oltre a Vozzi e Ghelardi, le docenti dell’Università di Pisa Vittoria Raffa e Arianna Tavanti e Federico Vozzi dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr.

Nella foto il professor Vozzi (tratta dal sito UNIPI).

Last modified: Settembre 3, 2026