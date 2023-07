Scritto da admin• 5:41 am• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Dopo il successo delle prime due edizioni svoltesi nel 2021 e 2022, torna, da lunedì 10 luglio a venerdì 21 luglio prossimi, la Rassegna estiva “Un fiume di libri in Piazza Cavallotti“, organizzata dalla Libreria Erasmus con il patrocinio del Comune di Pisa e la partecipazione delle Case Editrici indipendenti della Provincia di Pisa, Manifestazione illustrata questa mattina agli Organi di Informazioni presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’Assessore al Commercio e Turismo Paolo Pesciatini, di Enrico Stampacchia della Libreria Erasmus e di alcuni rappresentanti delle otto Case Editrici interessate.

Sono otto, pertanto, gli appuntamenti in calendario, tutti con inizio alle ore 21:15 per una serie di incontri così che coloro che vorranno partecipare avranno modo di interfacciarsi direttamente sia con gli autori che con alcuni lettori delle pagine più significative, avendo in tal modo l’occasione di promuovere l’attività portata avanti dalle Case Editrici “ASTARTE Edizioni“, “Edizioni IL CAMPANO“, “CARMIGNANI Editrice“, “Edizioni ETS“. “FELICI Editore“, “MARCHETTI Editore“, “PACINI Editore” ed “MdS Editore“, per un’offerta che si presenta interessante e variegata tale da soddisfare i gusti della maggior parte possibile di pubblico.

Soddisfatto dell’aver potuto riproporre l’evento, l’organizzatore Enrico Stampacchia ha così commentato: “la novità di questa edizione è costituita dall’essere voluti il più possibile vari, andando a coprire generi e gusti molto diversi fra loro ed anche se la Rassegna si è concentrata in sole due settimane rispetto al mese delle precedenti, ciò comporta una maggiore densità di appuntamenti, al fine di confermare il buon esito di un evento che è riuscito a mettere insieme lettori ed autori principalmente locali ed organizzato, oltre che dalla Libreria Erasmus, anche da tutte le Case Editrici di Pisa che valorizzano la loro presenza e la loro idea di cultura a partire dalla discussione su un libro, così da consentire l’approfondimento delle tematiche contenute nell’opera in un luogo all’aperto quale Piazza Cavallotti“.

“Per le prime due edizioni“, conclude Stampacchia, “il relativo successo è stato altresì funzione del desiderio delle persone di riappropriarsi degli spazi dopo le drammatiche vicende legate al perdurare dell’emergenza sanitaria, mentre quest’anno intendiamo confermare la valenza di Piazza Cavallotti quale punto d’incontro nelle serate cittadine tra residenti e turisti così da intercettare le attese anche di coloro che si recano in visita a Pisa, come ad esempio potrà avvenire per la presentazione dell’ultimo libro di Sergio Costanzo, “Tutti i perché della Torre”, al termine della quale si svolgerà un itinerario in Piazza dei Miracoli per verificare in loco tutte le scoperte che la nuova fatica dell’autore propone“.

Una Rassegna a cui non può che fornire il proprio plauso l’Assessore Paolo Pesciatini, ricordando come: “per il nostro contesto territoriale si possa veramente parlare sia di un fiume che di un mare di libri, viste le numerose iniziative che l’Amministrazione Comunale dedica ogni anno all’importanza della lettura, e la Rassegna oggi presentata ha tanti aspetti positivi e considerevoli, primo fra tutti quello di mettere in evidenza il legame esistente fra le nostre piccole librerie, come in questo caso l’Erasmus, e le Case Editrici indipendenti presenti in città ma che hanno una valenza nazionale ed in alcuni casi anche oltre confine proprio per gli autori di cui viene curata la pubblicazione“.

“Altro vantaggio della Rassegna“, conclude l’Assessore, “è costituito dallo svolgersi in una delle Piazze più interessanti della nostra città, a poche decine di metri dalla Torre Pendente, così da consentire sia ai residenti che ai turisti di entrare in contatto diretto con gli autori e scrittori locali e non solo, nonché rappresentare un’ulteriore offerta turistica rispetto alle altre iniziative che hanno luogo sia in città che sul litorale fra concerti ed altre Manifestazioni, con uno spaccato specifico dedicato alla lettura che permette di trascorrere un momento di riflessione ed attenzione su tematiche importanti, e non soltanto di svago, che si possono affrontare nella nostra città“.

CALENDARIO DEGLI EVENTI (per tutti, orario 21:15):

Lunedì 10 luglio – “Con le scarpe slacciate. Monologhi, dialoghi e brevi racconti”, di Massimiliano Barsotti (Marchetti Editore);

Mercoledì 12 luglio – “Detti Pisani”, di Stefano Renzoni (Pacini Editore);

Giovedì 13 luglio – “Chiamatemi Marconi. Storie di mare”, di Athos Bigongiali e Oreste Verrini (Edizioni ETS);

Sabato 15 luglio – Concerto poetico di Jonathan Rizzo, autore del libro “I Blues” (Edizioni Ensemble);

Lunedì 17 luglio – “Nascere, rinascere. Storie di donne, madri e doule”, di Emanuela Geraci (Carmignani Editrice);

Mercoledì 19 luglio – “Tutti i perché della Torre”, di Sergio Costanzo (Edizioni Il Campano);

Giovedì 20 luglio – “Razza e cittadinanza”, di Camilla Hawthorne – incontro con Federico Oliveri (Astarte Edizioni);

Venerdì 21 luglio – “Testimone il Vino”, di Pierantonio Pardi (Felici Editore).

