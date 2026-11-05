Un convegno a Pisa sulla cura di adolescenti e giovani adulti con cancro

Written by Redazione• 5:17 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – AYA (Adolescent and Young Adult) con cancro: la sfida scientifica e psicologica: questo il tema del convegno promosso da Agbalt che si tiene venerdì 27 novembre nell’Auditorium dell’Opera del Duomo a Pisa (inizio, alle 14) dedicato a quei giovani che in una età già così difficile, con cambiamenti tumultuosi, si trovano a fronteggiare anche un tumore: sono i pazienti onco-ematologici di età compresa tra i 15-39 anni che, dal punto di vista medico ma anche psico-sociale, non sono del tutto compresi né nell’oncologia adulta né in quella pediatrica e rappresentano quindi una sfida scientifica medica e psicologica della medicina contemporanea.

Questi pazienti mostrano infatti curve di sopravvivenza peggiori dei bambini e talvolta degli adulti con le stesse patologie e ciò avviene per vari motivi: la diversa biologia, il ritardo diagnostico, la difficoltà di essere inseriti in adeguati studi clinici. Per le necessità peculiari di questa fascia di età, i pazienti vivono in una sorta di terra di mezzo, tra il mondo dell’oncologia pediatrica e quella dell’adulto. Solo con una presa in carico olistica, con percorsi di condivisione tra oncologi pediatri e dell’adulto, è possibile rispondere alle loro esigenze, che non possono limitarsi alla sola prescrizione di chemioterapie.

I relatori del convegno sono tra i massimi esponenti italiani di questo settore della medicina; verranno presentati inoltre i percorsi attivi dedicati agli adolescenti e giovani adulti nell’Oncoematologia pediatrica dell’Aoup. Chiuderanno il convegno pazienti ed ex-pazienti del gruppo Teen Freedom.

Sono invitati a partecipare medici e pediatri di libera scelta, fra cui i colleghi delle strutture di Pediatria, Oncologia, Ematologia di altri ospedali e dell’area vasta nord ovest. Sarà possibile inoltre la partecipazione online per tutti attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Aieop (Associazione italiana ematologia oncologia pediatrica).

Iscrizione gratuita inviando una email a: oncoematologia@ao-pisa. toscana.it

Last modified: Novembre 6, 2026