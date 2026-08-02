Un altro personaggio del tifo pisano ci ha lasciato: Ciao “Zio Giò”!

Written by Redazione• 5:25 pm• Pisa SC, Attualità, Pisa

PISA – Un altro personaggio del tifo pisano ci ha lasciato in queste ore: Giovanni Giachetti, da tutti conosciuto semplicemente come “Zio Gio'”, pisano doc, classe 1951, uno che per amore del Pisa avrebbe fatto qualsiasi cosa.

di Maurizio Ficeli

Ne dà il triste annuncio in queste ore sulla propria bacheca fb, un altro noto tifoso Luca Chiavistelli direttore sportivo dell’Urbino Tacccola, con un post che recita così: “Zio Giò, come ti chiamavo dal giorno che ho iniziato a parlare, si perché te ci sei sempre stato, in qualsiasi momento della mia vita, nonostante non ci fosse una parentela di sangue, fai parte della vita dei miei genitori da più di 40 anni, li hai conosciuti che erano ragazzini e da subito siete diventati grandi amici. Eri anche un grande amico di Zio Marco, quante serate avete fatto insieme e quanti danni, non tardavi mai a ricordarlo ad ogni suo compleanno dopo quel maledetto 15 febbraio 2016 che ci ha lasciato. Te eri quello che nei momenti di tristezza rendevi le giornate migliori per la tua simpatia, ironia e la tua grande spensieratezza, te sei quello che per il bene del Pisa avresti fatto qualsiasi cosa. Ricorderò di te le lunghe chiamate e chiacchierate a parlare del Pisa e ogni estate mi dicevi “Giovane Direttore quest’anno che si fa con il Pisa?? “. Quando ti dissi lo scorso anno, Zio Giò preparati che si va in Serie A e te mi dicesti speriamo perché prima di morire voglio riprovare quella sensazione di 34 anni fa e fortunatamente ci siamo riusciti. Sarà dura non vederti più, non sentirti più e soprattutto nella Curva Nord ci mancherai tanto, con la tua birra e le tue battute che facevano sorridere anche il più triste al mondo. Spero tanto di averti trasmesso lo stesso bene che te hai trasmesso a me e Giada, che per te eravamo veri e propri nipoti. Quante ne potrei dire, starei qui a scrivere ore e ore. Ti ho voluto tanto bene e te ne vorrò per sempre, ti saluto dicendoti FORZA PISA”.

Altra testimonianza, quella di Simone Baldacci, storico tifoso della Curva nord, che vive a Firenze, il quale ricorda Giovanni con queste parole: “Voglio ricordarti così “Jonny Jacket”, con la tua dissacrante ironia e la voglia di vivere e scherzare. Grazie a te ho avuto la possibilità di rientrare nella vita cittadina della nostra amata Pisa, dopo più di 20 anni di latitanza forzata, facendomi conoscere i tanti nuovi posti della citta nati in questi anni e a me sconosciuti, mi hai permesso di rimettermi in contatto con le tante persone del variegato popolo pisano che non avevo più avuto occasione di vedere. Mancherai tantissimo, ma te mi raccomando continua a tifare da lassù il nostro Pisa“.

Tanti i messaggi dei tifosi in ricordo di Giovanni che si stanno susseguendo sui gruppi social ed anche noi della redazione di Pisanews ci associamo al dolore generale formulando ai familiari le piu’ sentite condoglianze.

Last modified: Agosto 2, 2026